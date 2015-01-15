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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:57

  flyman написав:тут ще має бути від Польщі 200 злотих із індексацією відносно 2017
та ще думаю, може після всього того коронобєсія майнти в Германію (а може в США) і там ще на пенсійному фонді що наколядувати.
з світу по нитці, і пенсія для життя на пенсії на Філіпінах.

Може таки в ЮК? Вже є в тебе знайомий знімати хавалірку без комісії...
  flyman написав:До речі, в ютубах пишуть, що Вєтнам та Джапан скурвилися, білих людей нах-нах виганяють. Тай туди ж (хоча трансвестити і так мене не приваблювали, да фіг з ним).

То ти ще молодий... Ось сідина освятить твоє чоло, а біс торкне у ребро і може і зацінеш :mrgreen:
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