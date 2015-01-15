flyman написав:
тут ще має бути від Польщі 200 злотих із індексацією відносно 2017
та ще думаю, може після всього того коронобєсія майнти в Германію (а може в США) і там ще на пенсійному фонді що наколядувати.
з світу по нитці, і пенсія для життя на пенсії на Філіпінах.
Може таки в ЮК? Вже є в тебе знайомий знімати хавалірку без комісії...
flyman написав:
До речі, в ютубах пишуть, що Вєтнам та Джапан скурвилися, білих людей нах-нах виганяють. Тай туди ж (хоча трансвестити і так мене не приваблювали, да фіг з ним
).
То ти ще молодий... Ось сідина освятить твоє чоло, а біс торкне у ребро і може і зацінеш