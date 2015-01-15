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Turkey’s economy is expected to have grown around 20% in the second quarter of this year and will expand more in 2021 than the government forecast of 5.8%, Treasury and Finance Minister Lütfi Elvan said Friday.
The strong rate of growth in the second quarter will largely be thanks to the so-called base effect due to a nearly 10% contraction in the April-June period of 2020.
Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Бо інфлец ------
Ще недавно на хайпі опоголізму думав, підняти витрати "для себе, але для життя", на осінь до 4000 грн. місяць, але поки, вписю в старий сценарій біля $125 в місяць. Побачим чипідрісне.
Наразі: ніштяки з Аліекспреса вже не купую, достатньо раніше набрав, аналогічно із взуттям, минолого року затарився із запасом, за мобільний зв"язок, писав у темі КРЖН, вистачає акційних няшок, теж витрат 0, іноді користуюсь ГТ, раз чи два в тиждень, цукор на закрутки ще є позаминулорішний, і купа недоїджених закруток на час ВПЦ. і т.д.
А от із ремонтами, от можу відчути інфлєц.
Весною скидалися на зтяжку від забудовника, то було спочатку 200 грн м2, потім 220, а зараз, хто тоді не встиг, вже 280.
Але, "моряки об этом не грустят" (с). Як пише Успіх - "орендавець заплатить за все".
change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Ось приклад Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США) Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США) IT-шники і заробітчани напряглись.
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті. Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті. ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.
change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Ось приклад Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США) Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США) IT-шники і заробітчани напряглись.
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті. Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті. ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.[/quote]
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чому ойтішнегів хвилює інфляція багса? тримаєте в матрасах чемодани доларового кеша?
З іншого боку відкриваються перспектива окуєнних рейтів в інвойсах клієнтів, хаба нє?
От вище писав, що витрачав $125 в місяць "на себе, а не на щось інше або когось іншого", а з осені думаю чи підрісне до $150 (20%), чи троха менше. Але рейти уже пігнав до гУри.
З іншого боку відкриваються перспектива окуєнних рейтів в інвойсах клієнтів, хаба нє?
От вище писав, що витрачав $125 в місяць "на себе, а не на щось інше або когось іншого", а з осені думаю чи підрісне до $150 (20%), чи троха менше. Але рейти уже пігнав до гУри.
Щодо інфляції - це так, загальні роздуми про природу росту цін та зп, і не тільки в Україні, як я написав.
ЗІ 125 доларів - це сильно! До життя на старості на укропенсію вже готові
завжди готовий. тут ще має бути від Польщі 200 злотих із індексацією відносно 2017 та ще думаю, може після всього того коронобєсія майнти в Германію (а може в США) і там ще на пенсійному фонді що наколядувати. з світу по нитці, і пенсія для життя на пенсії на Філіпінах.
До речі, в ютубах пишуть, що Вєтнам та Джапан скурвилися, білих людей нах-нах виганяють. Тай туди ж (хоча трансвестити і так мене не приваблювали, да фіг з ним).
Зі, якщо житло є (цоколь чи кавалірка) то 125 баків на базові потреби вистачає.
з.з.і. з десяток ойро роботодавець накинув на компенсацію затрат на інтернет та електрику, дрібниці, а приємно. Навіть не знаю, тепер як пишу на форумі, то зловживаю "службовим інтренетом", що кажуть євродирективи? Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників. Правда в мене козирний туз є: "лев, тобто ЄС, ти риб не чіпай".
Хоча, можна, думаю, ще монітор і крісло офісне отримати за рахунок клієнта.
flyman написав:з.з.і. з десяток ойро роботодавець накинув на компенсацію затрат на інтернет та електрику, дрібниці, а приємно. Навіть не знаю, тепер як пишу на форумі, то зловживаю "службовим інтренетом", що кажуть євродирективи? Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників. Правда в мене козирний туз є: "лев, тобто ЄС, ти риб не чіпай".
Хоча, можна, думаю, ще монітор і крісло офісне отримати за рахунок клієнта.
Що б там не казали, можеш зауважити, що ти активно підтримуєш тєму лгбт і всі проблеми, як рукою знімє...
flyman написав:тут ще має бути від Польщі 200 злотих із індексацією відносно 2017 та ще думаю, може після всього того коронобєсія майнти в Германію (а може в США) і там ще на пенсійному фонді що наколядувати. з світу по нитці, і пенсія для життя на пенсії на Філіпінах.
Може таки в ЮК? Вже є в тебе знайомий знімати хавалірку без комісії...
flyman написав:До речі, в ютубах пишуть, що Вєтнам та Джапан скурвилися, білих людей нах-нах виганяють. Тай туди ж (хоча трансвестити і так мене не приваблювали, да фіг з ним).
То ти ще молодий... Ось сідина освятить твоє чоло, а біс торкне у ребро і може і зацінеш
Рыба-сом написав:В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті. Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті. ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.
Кто утеплял и реконструировал панельные дома в Праге? Жители или государство финансировали?
Очередной антирекорд. С конца марта почти 100 убыточных компаний привлекли капитал посредством дополнительного размещения и это в 2 раза больше количества прибыльных предприятий, которые сделали тоже самое. А за последние 12 месяцев допэмиссию провели 750 убыточных компаний.
Вот есть например сеть кинотеатров AMC, чья выручка упала в 11 раз с 2019 года до $450 миллионов, а чистый убыток вырос в 15 раз за тот же период до $3 миллиардов. Всё было на грани банкротства, но толпа розничных инвесторов разгоняет капитализацию AMC многократно.
Руководство смотрит на это и решает выпустить ещё кучу бумаг на $1.25 ярда. Мне кажется, совет директоров принимал решение об SPO под предлогом «а прикинь реально купят?». И вы прикиньте — они покупают!