Ну, що там у нас хорошего? )))
Мені ось таку 2 бедрум запропонували в Манче:
68.2 метрів + 12 метрів балкон, вид на воду
ціна £222,500
можна зразу здати за £1,112.50 в місяць чистими...
Беремо*?
*пітаніє гіпотетичне, бо бабла немає
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:06
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну, що там у нас хорошего? )))
Мені ось таку 2 бедрум запропонували в Манче:
68.2 метрів + 12 метрів балкон, вид на воду
ціна £222,500
можна зразу здати за £1,112.50 в місяць чистими...
Беремо*?
*пітаніє гіпотетичне, бо бабла немає
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
#Надабрать ,с плеча есиче
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:24
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:25
йой, до речі так... Я якось цей момент пропустив...
Флай, яка локація біля ШРТ в тебе офіс?
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