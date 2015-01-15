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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну, що там у нас хорошего? )))

Мені ось таку 2 бедрум запропонували в Манче:

68.2 метрів + 12 метрів балкон, вид на воду 8)

ціна £222,500

можна зразу здати за £1,112.50 в місяць чистими...

Беремо*?

*пітаніє гіпотетичне, бо бабла немає :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

#Надабрать ,с плеча есиче
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:24

  Мизантрóп написав:#Надабрать ,с плеча есиче

займеш 200 штук? поверну після дощика в четвер... мамом клянусь!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...

йой, до речі так... Я якось цей момент пропустив...

Флай, яка локація біля ШРТ в тебе офіс?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:24

  change_pm написав:Ну, що там у нас хорошего? )))

Мені ось таку 2 бедрум запропонували в Манче:

68.2 метрів + 12 метрів балкон, вид на воду 8)

ціна £222,500

можна зразу здати за £1,112.50 в місяць чистими...

Беремо*?

*пітаніє гіпотетичне, бо бабла немає :mrgreen:

ти UK паспорт би зробив, а 222К не дотягує, там більше тре, в тьоті Го проконсультуйся
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...

та нє, фото з кавалірки відішлю
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:28

  change_pm написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...

йой, до речі так... Я якось цей момент пропустив...

Флай, яка локація біля ШРТ в тебе офіс?

в мене номад офіс, там де я там і офіс, Тернопіль, КарДачі, Буча...
буде файний інтернет в полях за 100км від Києва, буде ще віддалена робот із поліського села з сральніком за хлівом, із дотриманням всіх Директив ЄС по захисту праці і екології.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:в мене номад офіс, там де я там і офіс, Тернопіль, КарДачі, Буча...
буде файний інтернет в полях за 100км від Києва, буде ще віддалена робот із поліського села з сральніком за хлівом, із дотриманням всіх Директив ЄС по захисту праці і екології.
может вы хакер? а столько локаций чтоб не запеленговали. Вы таки решились на пригороды Коростеня. Загальцы не зашли?
vitaliian
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