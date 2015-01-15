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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:06
Ну, що там у нас хорошего? )))
Мені ось таку 2 бедрум запропонували в Манче:
68.2 метрів + 12 метрів балкон, вид на воду
ціна £222,500
можна зразу здати за £1,112.50 в місяць чистими...
Беремо*?
*пітаніє гіпотетичне, бо бабла немає
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change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:16
#Надабрать ,с плеча есиче
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:16
flyman написав:
Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...
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vitaliian
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:24
Мизантрóп написав:
#Надабрать ,с плеча есиче
займеш 200 штук? поверну після дощика в четвер... мамом клянусь!
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change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:25
vitaliian написав: flyman написав:
Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...
йой, до речі так... Я якось цей момент пропустив...
Флай, яка локація біля ШРТ в тебе офіс?
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change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:24
change_pm написав:
Ну, що там у нас хорошего? )))
Мені ось таку 2 бедрум запропонували в Манче:
68.2 метрів + 12 метрів балкон, вид на воду
ціна £222,500
можна зразу здати за £1,112.50 в місяць чистими...
Беремо*?
*пітаніє гіпотетичне, бо бабла немає
ти UK паспорт би зробив, а 222К не дотягує, там більше тре, в тьоті Го проконсультуйся
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flyman
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:25
vitaliian написав: flyman написав:
Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...
та нє, фото з кавалірки відішлю
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flyman
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:28
change_pm написав: vitaliian написав: flyman написав:
Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
вы бы им фото цоколя показали может на ремонт бы 100 ойро добавили...
йой, до речі так... Я якось цей момент пропустив...
Флай, яка локація біля ШРТ в тебе офіс?
в мене номад офіс, там де я там і офіс, Тернопіль, КарДачі, Буча...
буде файний інтернет в полях за 100км від Києва, буде ще віддалена робот із поліського села з сральніком за хлівом, із дотриманням всіх Директив ЄС по захисту праці і екології.
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flyman
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2
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:44
flyman написав:
в мене номад офіс, там де я там і офіс, Тернопіль, КарДачі, Буча...
буде файний інтернет в полях за 100км від Києва, буде ще віддалена робот із поліського села з сральніком за хлівом, із дотриманням всіх Директив ЄС по захисту праці і екології.
может вы хакер? а столько локаций чтоб не запеленговали. Вы таки решились на пригороды Коростеня. Загальцы не зашли?
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vitaliian
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