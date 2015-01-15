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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 216217218219
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:21

  vitaliian написав:
  flyman написав:З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.

по економноному виходило макс. 80 Квт за місяць, але спати тре було в спортивних штанах і під двома ковдрами.

Але я тримав +18 не більше.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:по економноному виходило макс. 80 Квт за місяць,
это нереально у меня в межсезонье 80-90квт когда не работают ни котёл (там цирк.насос 60вт работающий 24/7) ни кондей. Котёл плюс ещё 60-80квт добавляет (это помимо газа), кондей где то 300 тянет.При том что я выше +18 сам топить не люблю. Это везде экономки и стиралка 1-2р в неделю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:25

  change_pm написав:
  demichh написав:А что случилось с веткой акурта?
Зачем закрыли, эту тоже закроют?

Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості деякої частини людства прогнили...

Закрыли по моей личной просьбе.
На ветку, топик-стартером которой я был, сползались обделенные судьбой, безработные, неудачники - в том числе в недвижимости - и просто с повреждённой психикой.
И все заметили, что полностью с форума исчезли те, кто гадил там с утра до вечера?
Эта ветка теперь рулит - я балдею - уже 100 (я считаю) конкретных предложений об инвестициях.
Отлично! Читать и выполнять. Инвестировать. Удачи!
akurt
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