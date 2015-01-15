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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:16
flyman написав:
З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 21:21
vitaliian написав: flyman написав:
З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.
по економноному виходило макс. 80 Квт за місяць, але спати тре було в спортивних штанах і під двома ковдрами.
Але я тримав +18 не більше.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 21:29
flyman написав:
по економноному виходило макс. 80 Квт за місяць,
это нереально у меня в межсезонье 80-90квт когда не работают ни котёл (там цирк.насос 60вт работающий 24/7) ни кондей. Котёл плюс ещё 60-80квт добавляет (это помимо газа), кондей где то 300 тянет.При том что я выше +18 сам топить не люблю. Это везде экономки и стиралка 1-2р в неделю.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 22:25
change_pm написав: demichh написав:
А что случилось с веткой акурта?Зачем закрыли
, эту тоже закроют?
Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості
деякої частини людства прогнили...
Закрыли по моей личной просьбе.
На ветку, топик-стартером которой я был, сползались обделенные судьбой, безработные, неудачники в недвижимости и просто люди с повреждённой психикой.
Эта ветка теперь рулит: множество конкретных деловых предложений об инвестициях.
Отлично! Читать и выполнять. Инвестировать. Удачи!
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:13
Мені ніпанятна, чому це відео про нерухомість постійно видаляють
Виникає враження, що когось турбує гандурас
Відео по темі нерухомості закордноном, тема про нерухомість закордоном - тому які проблеми?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:15
akurt написав: change_pm написав: demichh написав:
А что случилось с веткой акурта?Зачем закрыли
, эту тоже закроют?
Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості
деякої частини людства прогнили...
Закрыли по моей личной просьбе.
На ветку, топик-стартером которой я был, сползались обделенные судьбой, безработные, неудачники в недвижимости и просто люди с повреждённой психикой.
Эта ветка теперь рулит: множество конкретных деловых предложений об инвестициях
.
Отлично! Читать и выполнять. Инвестировать
. Удачи!
А мі вам скажім - а дудкі вам!
Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05
change_pm написав:
А мі вам скажім - а дудкі вам!
Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((
Тобі так скажу: багаті теж плачуть.
Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".
Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.
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flyman
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:53
flyman написав:
оч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".
Я надіюсь інфляцію і податки Ви вирахували з 9..11%? Ато протухне мільон гривень - за 10 років стане еквівалентом 100 тис. гривень.
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BIGor
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:45
BIGor написав: flyman написав:
оч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".
Я надіюсь інфляцію і податки Ви вирахували з 9..11%? Ато протухне мільон гривень - за 10 років стане еквівалентом 100 тис. гривень.
BIGor = красавчег
Інфлец - це саме погане в моделі Флая...
"прожирая" % сума не капіталізується, а знищується...
В підсумку призведе до бомжування і поїдання сміття з контейнера...
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change_pm
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