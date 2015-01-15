а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 21:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:21
по економноному виходило макс. 80 Квт за місяць, але спати тре було в спортивних штанах і під двома ковдрами.
Але я тримав +18 не більше.
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
это нереально у меня в межсезонье 80-90квт когда не работают ни котёл (там цирк.насос 60вт работающий 24/7) ни кондей. Котёл плюс ещё 60-80квт добавляет (это помимо газа), кондей где то 300 тянет.При том что я выше +18 сам топить не люблю. Это везде экономки и стиралка 1-2р в неделю.
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:25
Закрыли по моей личной просьбе.
На ветку, топик-стартером которой я был, сползались обделенные судьбой, безработные, неудачники в недвижимости и просто люди с повреждённой психикой.
Эта ветка теперь рулит: множество конкретных деловых предложений об инвестициях.
Отлично! Читать и выполнять. Инвестировать. Удачи!
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:13
Ні панятна!!!
Мені ніпанятна, чому це відео про нерухомість постійно видаляють
Виникає враження, що когось турбує гандурас
Відео по темі нерухомості закордноном, тема про нерухомість закордоном - тому які проблеми?
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:15
А мі вам скажім - а дудкі вам!
Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05
Тобі так скажу: багаті теж плачуть.
Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".
Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Я надіюсь інфляцію і податки Ви вирахували з 9..11%? Ато протухне мільон гривень - за 10 років стане еквівалентом 100 тис. гривень.
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:45
BIGor = красавчег
Інфлец - це саме погане в моделі Флая...
"прожирая" % сума не капіталізується, а знищується...
В підсумку призведе до бомжування і поїдання сміття з контейнера...
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:57
Не все так погано: на гілці про інвестиції про закордонну нерухомість - я гадаю старт входження мінімум 50 000-100 000 євро/доларів, які гніють під грушею - панове ретельно вивчають спосіб життя на 100 (в 2019 - початку 2020), потім на 110 (в 2020), а тепер на 125 (2021) доларів на місяць. Активне обговорення.
При цьому дуже корисно спати в валянках, спортивному костюмі "с начёсом" та міховій шапці з цегейки. Я так теж спав тиждень в горах Кабардино-Балкарії. Але тільки тиждень.
А так: відмінно!
Пан change_pm! Подивився я відео за посиланням вище і зрозумів, чого його видаляють весь час, хоча там досить просто та цікаво: ось річенька, ось стандартна на 2017/2021 роки технологія будівництва, ось якісь дерева... спортовці... нашо воно таке, якщо люди не розуміють взагалі, що таке "якість життя"...
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