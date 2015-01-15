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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:07

  akurt написав:Не все так погано: на гілці про інвестиції про закордонну нерухомість - я гадаю старт входження мінімум 50 000-100 000 євро/доларів, які гніють під грушею - панове ретельно вивчають спосіб життя на 100 (в 2019 - початку 2020), потім на 110 (в 2020), а тепер на 125 (2021) доларів на місяць. Активне обговорення.
При цьому дуже корисно спати в валянках, спортивному костюмі "с начёсом" та міховій шапці з цегейки. Я так теж спав тиждень в горах Кабардино-Балкарії. Але тільки тиждень.
А так: відмінно![/b]

А що робити, коли все так погано? Цей наш колега, тепер красава, смокче титьку РП, заробля неньці уалюту...

Шкода, що інфлец в гривні 20%, а курс бакса постійно девальвує до гривні.
  akurt написав:Пан change_pm! Подивився я відео за посиланням вище і зрозумів, чого його видаляють весь час, хоча там досить просто та цікаво: ось річенька, ось стандартна на 2017/2021 роки технологія будівництва, ось якісь дерева... спортовці... нашо воно таке, якщо люди не розуміють взагалі, що таке "якість життя"...

Думаю, річенька не подобається... Мені навіть фотки з моря страшно викладати...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:24

  change_pm написав:Шкода, що інфлец в гривні 20%, а курс бакса постійно девальвує до гривні.
  akurt написав:

Тут на форумі дехто не розуміють та не розуміли простих речей: чим слабша до долара/євро місцева (!!!) валюта, тим іноземцю привабливіше жити і все здається даром або безоплатно.
Я намагався розтлумачити, але НЕ розуміють ніяк.
Зараз при курсі гривня/долар 27,30 гривні за долар робити ремонт в накуплених від безтями залізобетонних паралелепіпедах - то і королева Великої Британії не позаздрить.
Але людям подобається спати в спортивних штанях... та в"язаній шапці... ну що ж робити...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:00

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:оч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".

Я надіюсь інфляцію і податки Ви вирахували з 9..11%? Ато протухне мільон гривень - за 10 років стане еквівалентом 100 тис. гривень.

BIGor = красавчег :!:

Інфлец - це саме погане в моделі Флая...
"прожирая" % сума не капіталізується, а знищується...

В підсумку призведе до бомжування і поїдання сміття з контейнера...

1М під 10% до податків 8% чистими, або 80К за рік, наразі, але давай візьмем горизонт, напр. від 2016 року, або від 2010, і візьмем до уваги, що середньорічна ставка за весь чам була 18% +-6% туда сюда.

У 2014..2015 похудала в перерахунку в у.е., але за три роки відновилася, а у 2019 дала рекодні +18% в перерахунку у валюту і далі тільки ++.

Звичайно, $1М ліпше, чим Г1М, але маючи і Г1М, можна жити і не тужити.

Думаю, шо опоненти розуміють, що мова не про те, як мріє Долярчик з Успіхом, що наскирдував Г1М і забив болт на все, та взяв вудку і пішов бухати на рибалку, і так все життя від моменту Г1М.
Можна мати додатковий ненапряжний підробіток, яким час від часу підкоректовувати Г1М на інфляцію, або і більше.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:03

  vitaliian написав:
  flyman написав:З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.

На рахунок води. Лайфхак. Береш кілька баклашок 6л із під води (6л * 4 = 24л) ставиш на підвіконний і до обіда маєш теплу воду для прийняття ванни. Розхід електоенергії 0 (нуль) кіловат на підігрів води. Майже як акурт в Анталії, тільки в нього бак на даху.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:09

Я їм також не заздрю цим нещасним, голим і босим ОРЕНДОДАВЦЯМ в Україні . Тому якщо є варіант продати квартиру по переуступці, як у мене наприклад із гешефтом 35 000 долярів за 2 роки лежання на пляжі, то чому б цим не скористатись?

P.S. Сьогодня у рашці 23500 нових кейсів із 10% вакцинованих по країні. А у Анталії чекають російський "ковідний десант" на відпочинок. Перехрестимося за бідних турків.
roberto dark
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