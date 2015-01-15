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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:07
akurt написав:
Не все так погано: на гілці про інвестиції про закордонну нерухомість
- я гадаю старт входження мінімум 50 000-100 000 євро/доларів, які гніють під грушею - панове ретельно вивчають спосіб життя на 100 (в 2019 - початку 2020), потім на 110 (в 2020), а тепер на 125 (2021) доларів на місяць. Активне обговорення.
При цьому дуже корисно спати в валянках, спортивному костюмі "с начёсом
" та міховій шапці з цегейки. Я так теж спав тиждень в горах Кабардино-Балкарії. Але тільки тиждень.
А так: відмінно![/b]
А що робити, коли все так погано? Цей наш колега, тепер красава, смокче титьку РП, заробля неньці уалюту...
Шкода, що інфлец в гривні 20%, а курс бакса постійно девальвує до гривні.
akurt написав:
Пан change_pm
! Подивився я відео за посиланням вище і зрозумів, чого його видаляють весь час, хоча там досить просто та цікаво: ось річенька, ось стандартна на 2017/2021 роки технологія будівництва, ось якісь дерева... спортовці... нашо воно таке, якщо люди не розуміють взагалі, що таке "якість життя"...
Думаю, річенька не подобається... Мені навіть фотки з моря страшно викладати...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:24
change_pm написав:
Шкода, що інфлец в гривні 20%, а курс бакса постійно девальвує до гривні.
akurt написав:
Тут на форумі дехто не розуміють та не розуміли простих речей: чим слабша до долара/євро місцева (!!!) валюта, тим іноземцю привабливіше жити і все здається даром або безоплатно.Я намагався розтлумачити, але НЕ розуміють ніяк.
Зараз при курсі гривня/долар 27,30 гривні за долар робити ремонт в накуплених від безтями залізобетонних паралелепіпедах - то і королева Великої Британії не позаздрить.
Але людям подобається спати в спортивних штанях... та в"язаній шапці... ну що ж робити...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:00
change_pm написав: BIGor написав: flyman написав:
оч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".
Я надіюсь інфляцію і податки Ви вирахували з 9..11%? Ато протухне мільон гривень - за 10 років стане еквівалентом 100 тис. гривень.
BIGor = красавчег
Інфлец - це саме погане в моделі Флая...
"прожирая" % сума не капіталізується, а знищується...
В підсумку призведе до бомжування і поїдання сміття з контейнера...
1М під 10% до податків 8% чистими, або 80К за рік, наразі, але давай візьмем горизонт, напр. від 2016 року, або від 2010, і візьмем до уваги, що середньорічна ставка за весь чам була 18% +-6% туда сюда.
У 2014..2015 похудала в перерахунку в у.е., але за три роки відновилася, а у 2019 дала рекодні +18% в перерахунку у валюту і далі тільки ++.
Звичайно, $1М ліпше, чим Г1М, але маючи і Г1М, можна жити і не тужити.
Думаю, шо опоненти розуміють, що мова не про те, як мріє Долярчик з Успіхом, що наскирдував Г1М і забив болт на все, та взяв вудку і пішов бухати на рибалку, і так все життя від моменту Г1М.
Можна мати додатковий ненапряжний підробіток, яким час від часу підкоректовувати Г1М на інфляцію, або і більше.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:03
vitaliian написав: flyman написав:
З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.
На рахунок води. Лайфхак. Береш кілька баклашок 6л із під води (6л * 4 = 24л) ставиш на підвіконний і до обіда маєш теплу воду для прийняття ванни. Розхід електоенергії 0 (нуль) кіловат на підігрів води. Майже як акурт в Анталії, тільки в нього бак на даху.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:09
Я їм також не заздрю цим нещасним, голим і босим ОРЕНДОДАВЦЯМ в Україні . Тому якщо є варіант продати квартиру по переуступці, як у мене наприклад із гешефтом 35 000 долярів за 2 роки лежання на пляжі, то чому б цим не скористатись?
P.S. Сьогодня у рашці 23500 нових кейсів із 10% вакцинованих по країні. А у Анталії чекають російський "ковідний десант" на відпочинок. Перехрестимося за бідних турків.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:53
Ви краще турбуйтеся добре про "Землю обєтованную" тобто рідний Ізраїль:
прививками обійняли майже все населення - а зараз повна попа: суттєве зростання уражених - насувається на ізраїльтян гігантськими темпами оця "Дельта"...
Повна попа...
Тому Ваше хвилювання про країну, в якій останні 55 років не були і найближчі 55 років не будете (варіант в червні 2019 профукали) - виглядють цікаво..... Якщо не сказати кумедно...
А по першому розділу я з Вами згодний: Ви зробили СУТТЄВУ помилку в нерухомості - треба її виправляти. А то получається у Вас так, як говорив Іванушка з відомої казки: "Ни кола, ни двора".
Тут я Вас підтримую! Якщо кинутий невдалою спробою ремонту недобуд в Ірпені дає +35000$ - треба брати, поки дають...
Як говорив Натан (Натаниэл) Ротшильд, "Дают - бери, бьют - беги!"
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 01 лип, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:04
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.
На рахунок води. Лайфхак. Береш кілька баклашок 6л із під води (6л * 4 = 24л) ставиш на підвіконний і до обіда маєш теплу воду для прийняття ванни. Розхід електоенергії 0 (нуль) кіловат на підігрів води. Майже як акурт в Анталії, тільки в нього бак на даху.
Так не вийде, поставте мінералку на сонце на підвіконні, не нагріється навіть до 36 градусів.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:06
flyman написав: change_pm написав:
А мі вам скажім - а дудкі вам!
Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((
Тобі так скажу: багаті теж плачуть.
Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.
Флай, я кому 3 роки розповідаю, чому нерухомість у англосаксонських країнах, то є гут?!
Тому що ти захищений, і скрізь розвинута послуга - упр. компанія.
Тобі немає про що взагалі перейматись, нафіга туди їздити?
Все чудово здається, грошва кропає на рахунок...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:09
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
З іншого боку, вода гаряча з баку задармо або в морі помитися.
а зимой в цоколе сколько (если на улице минус 5)? какое потребление э/энергии на отопление? у меня идёт 3м3 газа в сутки. Когда -20 то 6м3.
На рахунок води. Лайфхак. Береш кілька баклашок 6л із під води (6л * 4 = 24л) ставиш на підвіконний і до обіда маєш теплу воду для прийняття ванни
. Розхід електоенергії 0 (нуль) кіловат на підігрів води. Майже як акурт в Анталії, тільки в нього бак на даху.
Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:18
Я реально в захваті:
"На рахунок води. Лайфхак. Береш кілька баклашок 6л із під води (6л * 4 = 24л) ставиш на підвіконний і до обіда маєш теплу воду для прийняття ванни. Розхід електоенергії 0 (нуль) кіловат на підігрів води. Майже як акурт в Анталії, тільки в нього бак на даху."
Пісня! Ніщебродство на марші...
В akurt'a зовсім інша система:
а) не треба збирати на смітнику пляшки з-під води;
б) на даху встановлена Забудовником (!!!) система, яка складається із сонячної панелі, в якій циркулює активна рідина (не вода для купання в душі) та передає накопичену сонячну енергію воді (там на даху 2 ємкості для води - одна для первинної холодної та друга - для вже гарячої).
в) в будь-який момент - а не тоді, коли пляшки із смітника нагріються - відкрив кран - маєш гарячу (дуже гарячу) воду.
г) навіть взимку достатньо в будь-яку погоду - достатньо, щоби сонце визирнуло із-за хмар хоча б на 40 хвилин - маєш гарячу воду.
Відчуйте різницю...
Але зараз тенденція інша - я дивлюсь на нові забудови: все ж таки - природний газ.
Дешево!
До 1 липня ціна на природний газ була ВДВІЧІ нижчою, ніж в Україні - це при тому, що Туреччина не видобуває сама у себе навіть 1 куб. метр газу - 4 гривні 20 копійок за 1 куб. метр.
З 1 липня ціну підвищили: тепер 1000 куб. метрів буде вартувати 1488 лір.
Беремо калькулятор (це такий корисний в житті пристрій - може хто не знає):
1488/8,70=171$ за 1000 кубічних метрів.
Або 171х27,30/1000=4,66 гривні за 1 куб. метр. Весь газ - імпортний (!!!).
Грійте воду в пляшках на підвіконні.
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