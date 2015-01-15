RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:26

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:А мі вам скажім - а дудкі вам! :lol:

Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((

Тобі так скажу: багаті теж плачуть.

Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".

Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.

Флай, я кому 3 роки розповідаю, чому нерухомість у англосаксонських країнах, то є гут?!

Тому що ти захищений, і скрізь розвинута послуга - упр. компанія.

Тобі немає про що взагалі перейматись, нафіга туди їздити?

Все чудово здається, грошва кропає на рахунок...

Уговорив, діло за малим, лишилося отримати постійний контракт, мінімум, на 100КФунтів в рік та релокейт в UK.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:33

  change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...

І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...

Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?

Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...

Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті.
Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно.
Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки.
А ти щось про корінці та землянки.
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 218219220221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 714, 715, 716
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7156 925958
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 13:37
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
231 31749
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 18:22
Анна Максимова
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 90054
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron