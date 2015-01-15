|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:26
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
А мі вам скажім - а дудкі вам!
Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((
Тобі так скажу: багаті теж плачуть.
Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.
Флай, я кому 3 роки розповідаю, чому нерухомість у англосаксонських країнах, то є гут?!
Тому що ти захищений, і скрізь розвинута послуга - упр. компанія.
Тобі немає про що взагалі перейматись, нафіга туди їздити?
Все чудово здається, грошва кропає на рахунок...
Уговорив, діло за малим, лишилося отримати постійний контракт, мінімум, на 100КФунтів в рік та релокейт в UK.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25197
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1937 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:33
change_pm написав:
Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті.
Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно.
Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки.
А ти щось про корінці та землянки.
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25197
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1937 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7156
|925958
|
Чет 01 лип, 2021 13:37
Успіх
|
|231
|31749
|
|
|236
|90054
|
|