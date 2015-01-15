Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((
Тобі так скажу: багаті теж плачуть.
Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом. Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".
Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.
Флай, я кому 3 роки розповідаю, чому нерухомість у англосаксонських країнах, то є гут?!
Тому що ти захищений, і скрізь розвинута послуга - упр. компанія.
Тобі немає про що взагалі перейматись, нафіга туди їздити?
Все чудово здається, грошва кропає на рахунок...
Уговорив, діло за малим, лишилося отримати постійний контракт, мінімум, на 100КФунтів в рік та релокейт в UK.
change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті. Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно. Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки. А ти щось про корінці та землянки. Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави. А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
akurt написав:Тут на форумі дехто не розуміють та не розуміли простих речей: чим слабша до долара/євро місцева (!!!) валюта, тим іноземцю привабливіше жити і все здається даром або безоплатно.
Ты уже на эту ветку перебрался со своим словоблудием?
Турки что, уже стали такими тупыми, что абсолютно не реагируют на курс своей бумаги до настоящих денег? Да все турецкие отели уже давно привязали свои услуги к евро... Весь импорт, которого в Турции намного больше чем экспорта, покупается за НАСТОЯЩУЮ ВАЛЮТУ, а не за турецкие фантики...Соответственно, с падением лиры, и цены на него повысят. Если для тебя ориентир только цена турецкой петрушки и укропа, а остальные товары и услуги мимо кассы, тогда с тобой и говорить дальше не о чем... Индекс цен турецких производителей услуг вырос на 28,55% за год... https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 7347&dil=2 Одни только перевозки, которые уже подорожали на 37%, автоматом потянут цены абсолютно на всё....
Ты или вещаешь из другой планеты, или думаешь что тут одни только турки...
Востаннє редагувалось RTC12 в Чет 01 лип, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Сьогодні у Анталії +43 ( по данним Gismeteo) у тіні, тому єкономний Акурт може навіть кип'ятити воду на підвіконнику, у кастрюлі, привезеній із Московії . На липень-серпень є зміст взагалі використовувати підвіконник замість плити. Лайфхак для проживаючих в Анталії))
change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті. Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно. Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки. А ти щось про корінці та землянки. Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави. А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.