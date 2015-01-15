Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((
Тобі так скажу: багаті теж плачуть.
Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом. Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".
Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.
Флай, я кому 3 роки розповідаю, чому нерухомість у англосаксонських країнах, то є гут?!
Тому що ти захищений, і скрізь розвинута послуга - упр. компанія.
Тобі немає про що взагалі перейматись, нафіга туди їздити?
Все чудово здається, грошва кропає на рахунок...
Уговорив, діло за малим, лишилося отримати постійний контракт, мінімум, на 100КФунтів в рік та релокейт в UK.
change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті. Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно. Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки. А ти щось про корінці та землянки. Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави. А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті. Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно. Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки. А ти щось про корінці та землянки. Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави. А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.
BIGor написав:Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.
Я не вірю, що ти захочеш купляти "самострой" з мутними доками...
change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті. Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно. Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки. А ти щось про корінці та землянки. Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави. А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
Тока чомусь наріт з неньки тікає так, що вже 100500 років бояться перепис робити... результати будуть невтішні...
Мій основний посил був про те, що треба насолоджуватись досягненнями цивілізації, і не займатись х..нею з бутилями і підвіконням...
Якщо настане великий п...ц - тоді і бутелями награєшся, і корішки будемо разом копати - якщо пройдемо перші тижні великого піс..ця...
flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави. А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
Кавалірку думаю тис за 50 фунтів можна взяти - не в Лундоні...
Що в ЮК? Я не знаю, але чомусь наріт туди преться, як ніби покрейзіли...
Ти не знаєш, чому це так?
А візьмеш дорожче кавалірку - то проблема виплат після твого відходу в "валхалу" - то вже будуть не твої проблеми
Писав десь рік тому, що буде вал гонконгівців в ЮК...
Отримайте і розпишіться!
Hongkongers buy ‘three to five properties a week’ in UK regional cities as agents enjoy brisk sales from emigration wave
Hongkongers seeking a new lease of life in the UK under the long-term stay and citizenship scheme are increasingly looking to regional cities for home purchases, as prices across the country climbed at the fastest pace in about 14 years. While the capital remains the preferred choice for traditional and wealthier buyers for its conveniences, the newest batch of investors from the Asian financial hub are finding better values elsewhere, according to property agents. “We are doing three to five deals a week in regional cities from Bristol to Manchester,” said Mark Elliott, head of international residential at the property consultancy Savills based in Hong Kong. “We have seen a slight shift from off-plan properties to constructed or second-hand homes.”
Як то кажуть, хто не встиг, той... конкуренція на нерухомість в ЮК росте нехіло...
Manchester property prices have risen by a staggering 7.2% year-on-year in May 2021, the largest YOY increase in over 10 years, according to the latest Hometrack UK Cities House Price Index. The growth looks set to continue through this decade, with even the most conservative forecasts predicting a further increase of around 20% by 2025.
навіть і не знаю, що сказати... а, згадав! рОкета!
BIGor написав:Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.
Я не вірю, що ти захочеш купляти "самострой" з мутними доками...