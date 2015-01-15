RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:26

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:А мі вам скажім - а дудкі вам! :lol:

Набридло інвестувати - займатись нерухомістю, якщо в тебе не 20-50-150 об"єктів, то не схоже на пасивний прибуток (((

Тобі так скажу: багаті теж плачуть.

Хоч спокійного життя - живи скромно, якихось $200..$300 в місяць пасивного доходу вистачить. Це мільойн гривень в 5 банків під ФГВФО на депо під 9..11% із щомісячною виплатою відсотків та інтернет банкінгом.
Раз чи два в рік пройтися по банкам обновити персональні дані та картки, ось і вся "робота".

Нерухомість за кордоном? Так зараз до неї ще тре добратися. Наразі це більше обуза, чим розумна інвестиція.

Флай, я кому 3 роки розповідаю, чому нерухомість у англосаксонських країнах, то є гут?!

Тому що ти захищений, і скрізь розвинута послуга - упр. компанія.

Тобі немає про що взагалі перейматись, нафіга туди їздити?

Все чудово здається, грошва кропає на рахунок...

Уговорив, діло за малим, лишилося отримати постійний контракт, мінімум, на 100КФунтів в рік та релокейт в UK.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:33

  change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...

І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...

Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?

Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...

Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті.
Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно.
Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки.
А ти щось про корінці та землянки.
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20

  flyman написав:
  change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...

І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...

Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?

Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...

Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті.
Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно.
Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки.
А ти щось про корінці та землянки.
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?

Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 19.09.10
Подякував: 846 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:00

  BIGor написав:Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.

Я не вірю, що ти захочеш купляти "самострой" з мутними доками...
change_pm
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:09

  flyman написав:
  change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...

І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...

Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?

Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...

Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті.
Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно.
Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки.
А ти щось про корінці та землянки.
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?

Тока чомусь наріт з неньки тікає так, що вже 100500 років бояться перепис робити... результати будуть невтішні...

Мій основний посил був про те, що треба насолоджуватись досягненнями цивілізації, і не займатись х..нею з бутилями і підвіконням...

Якщо настане великий п...ц - тоді і бутелями награєшся, і корішки будемо разом копати - якщо пройдемо перші тижні великого піс..ця...
  flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?

Кавалірку думаю тис за 50 фунтів можна взяти - не в Лундоні...

Що в ЮК? Я не знаю, але чомусь наріт туди преться, як ніби покрейзіли...

Ти не знаєш, чому це так?

А візьмеш дорожче кавалірку - то проблема виплат після твого відходу в "валхалу" - то вже будуть не твої проблеми :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:14

Нагадаю...

Писав десь рік тому, що буде вал гонконгівців в ЮК...

Отримайте і розпишіться!
Hongkongers buy ‘three to five properties a week’ in UK regional cities as agents enjoy brisk sales from emigration wave

Hongkongers seeking a new lease of life in the UK under the long-term stay and citizenship scheme are increasingly looking to regional cities for home purchases, as prices across the country climbed at the fastest pace in about 14 years.
While the capital remains the preferred choice for traditional and wealthier buyers for its conveniences, the newest batch of investors from the Asian financial hub are finding better values elsewhere, according to property agents.
“We are doing three to five deals a week in regional cities from Bristol to Manchester,” said Mark Elliott, head of international residential at the property consultancy Savills based in Hong Kong. “We have seen a slight shift from off-plan properties to constructed or second-hand homes.”


Як то кажуть, хто не встиг, той... конкуренція на нерухомість в ЮК росте нехіло...

https://www.scmp.com/business/article/3 ... ents-enjoy
change_pm
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:46

...

Manchester property prices have risen by a staggering 7.2% year-on-year in May 2021, the largest YOY increase in over 10 years, according to the latest Hometrack UK Cities House Price Index. The growth looks set to continue through this decade, with even the most conservative forecasts predicting a further increase of around 20% by 2025.


навіть і не знаю, що сказати... а, згадав! рОкета!
change_pm
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:58

  change_pm написав:
  BIGor написав:Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.

Я не вірю, що ти захочеш купляти "самострой" з мутними доками...

Давайте почекаємо пана Флаймана.

ПС. я вже приготував 10 куе кешем, чекаю.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 19.09.10
Подякував: 846 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 218219220221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 714, 715, 716
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7156 926326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 13:37
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
231 31815
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 18:22
Анна Максимова
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 90114
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1049)
01.07.2021 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.