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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:10

  flyman написав:
  change_pm написав:
  BIGor написав:Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.

Я не вірю, що ти захочеш купляти "самострой" з мутними доками...

Як казала покійна моя бабця: "пізно всрався".

Інвестувув у 2019 піддашє 14,5м2 на рівні виліз цоколь із ями.
Зараз думаю буде 25ку з ремонтом. Ріст же!

блін (((( йолкі-замоталкі!!! в мене такий розмір ваної кімнати...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:12

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...

І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...

Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?

Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...

Я не раз писав, що в Україні чудово жити: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті.
Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно.
Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки.
А ти щось про корінці та землянки.
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?

Тока чомусь наріт з неньки тікає так, що вже 100500 років бояться перепис робити... результати будуть невтішні...

Мій основний посил був про те, що треба насолоджуватись досягненнями цивілізації, і не займатись х..нею з бутилями і підвіконням...

Якщо настане великий п...ц - тоді і бутелями награєшся, і корішки будемо разом копати - якщо пройдемо перші тижні великого піс..ця...
  flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?

Кавалірку думаю тис за 50 фунтів можна взяти - не в Лундоні...

Що в ЮК? Я не знаю, але чомусь наріт туди преться, як ніби покрейзіли...

Ти не знаєш, чому це так?

А візьмеш дорожче кавалірку - то проблема виплат після твого відходу в "валхалу" - то вже будуть не твої проблеми :mrgreen:

на темі КРЖН я приводив розрахунки що наявного 21лям, але комусь не сподобалися

Я все чекаю, коли яка акула бізнесу наважиться взяти мене експертом по DeFi на сікс фігурес заларі у хвунтах Стерлінга, согласєн навіть в охфіс, аби за рік наскирдануть на UK кавалірку в місті не менше обл. центра неньки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:15

  change_pm написав:
The next market crash will be worse than 2008, here's how to prepare - Todd Horwitz


в тебе якесь раздвоєніє лічності, то пишеш рокета, то вже каменем вниз в наступному пості. Ти опріділись, ти до умних чи красівих.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.


  flyman написав:Інвестувув у 2019 піддашє 14,5м2 на рівні виліз цоколь із ями.
Зараз думаю буде 25ку з ремонтом.


Щось у пана Флаймана рахівниця поламалася.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:08

  BIGor написав:
  flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.


  flyman написав:Інвестувув у 2019 піддашє 14,5м2 на рівні виліз цоколь із ями.
Зараз думаю буде 25ку з ремонтом.


Щось у пана Флаймана рахівниця поламалася.

так дириватив виріс в ціні від стану "повітря котловану" до "заходь та живи"
flyman
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  #<1 ... 219220221222
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