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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:10
flyman написав: change_pm написав: BIGor написав:
Киньте будь-ласка оголошення з олх такої кавалірки за 10 куе (майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави). Куплю одразу, прямо на цих вихідних.
Я не вірю, що ти захочеш купляти "самострой" з мутними доками...
Як казала покійна моя бабця: "пізно всрався".
Інвестувув у 2019 піддашє 14,5м2
на рівні виліз цоколь із ями.
Зараз думаю буде 25ку з ремонтом. Ріст же!
блін (((( йолкі-замоталкі!!! в мене такий розмір ваної кімнати...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 18:12
change_pm написав: flyman написав:
Я не раз писав, що в Україні чудово жити
change_pm написав:
Я наразі дивлюсь історичні серіалі про часи вікінгів...
І розмірковую про те, що людство ніколи так чудово не жило, як останні 40-50 років...
Читаючи тебе флай, думаю, чому б просто в лісі не жити в землянці, і годуватись корінцями і тим, що зловиш?
Митись можна літом в озері, а зимою - та скільки тієї зими...
: є всі блага доступні золотому мільярду - по містах, смт. місцями і селах - централізоване водопостачання та водовідвід, майже всі забезпечені власним житлом, лампа Ілліча в кожній хаті.
Клімат нормас, вода питна є на землі, і під землею, і ще падає з нема регулярно.
Земля родюча, можна бараболю вирощувати і цибулю, і не тільки.
А ти щось про корінці та землянки.
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
Тока чомусь наріт з неньки тікає так, що вже 100500 років бояться перепис робити... результати будуть невтішні...
Мій основний посил був про те, що треба насолоджуватись досягненнями цивілізації, і не займатись х..нею з бутилями і підвіконням...
Якщо настане великий п...ц - тоді і бутелями награєшся, і корішки будемо разом копати - якщо пройдемо перші тижні великого піс..ця...
flyman написав:
Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи) майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави. А що в твому UK? Кавалірку внуки будуть виплачувати в іпотеку?
Кавалірку думаю тис за 50 фунтів можна взяти - не в Лундоні...
Що в ЮК? Я не знаю, але чомусь наріт туди преться, як ніби покрейзіли...
Ти не знаєш, чому це так?
А візьмеш дорожче кавалірку - то проблема виплат після твого відходу в "валхалу" - то вже будуть не твої проблеми
на темі КРЖН я приводив розрахунки що наявного 21лям, але комусь не сподобалися
Я все чекаю, коли яка акула бізнесу наважиться взяти мене експертом по DeFi на сікс фігурес заларі у хвунтах Стерлінга, согласєн навіть в охфіс, аби за рік наскирдануть на UK кавалірку в місті не менше обл. центра неньки
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Додано: Чет 01 лип, 2021 18:15
change_pm написав:
The next market crash will be worse than 2008, here's how to prepare - Todd Horwitz
в тебе якесь раздвоєніє лічності, то пишеш рокета, то вже каменем вниз в наступному пості. Ти опріділись, ти до умних чи красівих.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 18:53
flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи)
майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
flyman написав:
Інвестувув у 2019 піддашє 14,5м2 на рівні виліз цоколь із ями.Зараз думаю буде 25ку з ремонтом.
Щось у пана Флаймана рахівниця поламалася.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:08
BIGor написав: flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи)
майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
flyman написав:
Інвестувув у 2019 піддашє 14,5м2 на рівні виліз цоколь із ями.Зараз думаю буде 25ку з ремонтом.
Щось у пана Флаймана рахівниця поламалася.
так дириватив виріс в ціні від стану "повітря котловану" до "заходь та живи"
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:10
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:Кавалірки за 10куе (плюс 5куе на ремонт -заходь і живи)
майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави.
flyman написав:
Інвестувув у 2019 піддашє 14,5м2 на рівні виліз цоколь із ями.Зараз думаю буде 25ку з ремонтом.
Щось у пана Флаймана рахівниця поламалася.
так дириватив виріс в ціні від стану "повітря котловану" до "заходь та живи"
То на рахунок 10 куе за кавалірку майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави - спиз..іли?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:39
BIGor написав:
То на рахунок 10 куе за кавалірку майже в історичному центрі однієї із найбільших європейьских держав Європейської держави - спиз..іли?
так, на момент інвестиції в еквіваленті USB було біля $9К7.
каюсь
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:15
change_pm написав:
The next market crash will be worse than 2008, here's how to prepare - Todd Horwitz
Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.
Короткий бекфлеш (ескурс в історію).
У 2009 знімав у Львові в приватному секторі кімнату за 100у.е.
Знімав потім у Києві кімнату на ПОХу, а далі в Ірпені та Бучі, теж 100у.е. кімната.
Ще трохи знімаву Польщі, там виходило дорожче, десь 120у.е. кімната та 150у.е. кавалірка.
Сумарно витрати "на життя" виходили біля $200 в місяць вна Україні, і біля $250 в Польщі.
Наразі мешкаю "в своєму". Витрати "на себе" біля $125 в місяць.
До речі, кошторис за червень 2021 вийшов 2618 грн. В доларах порахуєте точно самі, а грубо - то менше сотки USD.
А тут лякають інфляцією в довгій переспективі.
Про нерухомість не буду сильно згадувати, як вже писав у 2015 за 1Фонд (8,6куе) куплено цокольна 1к 30+м2 у 2015 на оКРЖН. А у 2019 трохи більше за 1Фонд кавалірка 14,5м2 у прицентраллі КРЖН в пішій доступності до метро та іншого ШРТ (40 хв. на піхоту до центрального ж.д. вокзалу, вважай що майже історичний центр).
У 2009 я про таке навіть і не мріяв, максимум, шукав щось в дальньому оКРЖН (Ворзелі-Немішаєво) і не знаходив прийнятного по ціні-якість.
Ось така інфляція відносно бетонометрів.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:36
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