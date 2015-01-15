Додано: Чет 01 лип, 2021 21:15

change_pm написав: The next market crash will be worse than 2008, here's how to prepare - Todd Horwitz



Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.Короткий бекфлеш (ескурс в історію).У 2009 знімав у Львові в приватному секторі кімнату за 100у.е.Знімав потім у Києві кімнату на ПОХу, а далі в Ірпені та Бучі, теж 100у.е. кімната.Ще трохи знімаву Польщі, там виходило дорожче, десь 120у.е. кімната та 150у.е. кавалірка.Сумарно витрати "на життя" виходили біля $200 в місяць вна Україні, і біля $250 в Польщі.Наразі мешкаю "в своєму". Витрати "на себе" біля $125 в місяць.До речі, кошторис за червень 2021 вийшов 2618 грн. В доларах порахуєте точно самі, а грубо - то менше сотки USD.А тут лякають інфляцією в довгій переспективі.Про нерухомість не буду сильно згадувати, як вже писав у 2015 за 1Фонд (8,6куе) куплено цокольна 1к 30+м2 у 2015 на оКРЖН. А у 2019 трохи більше за 1Фонд кавалірка 14,5м2 у прицентраллі КРЖН в пішій доступності до метро та іншого ШРТ (40 хв. на піхоту до центрального ж.д. вокзалу, вважай що майже історичний центр).У 2009 я про таке навіть і не мріяв, максимум, шукав щось в дальньому оКРЖН (Ворзелі-Немішаєво) і не знаходив прийнятного по ціні-якість.Ось така інфляція відносно бетонометрів.