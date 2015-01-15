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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:07

  flyman написав:Я все чекаю, коли яка акула бізнесу наважиться взяти мене експертом по DeFi на сікс фігурес заларі у хвунтах Стерлінга, согласєн навіть в охфіс, аби за рік наскирдануть на UK кавалірку в місті не менше обл. центра неньки

Ти це, спочатку ознайомся з податковими ставками на такі зряплати :mrgreen:

імхо, ти не погодишся стіки королеві відстігати ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:09

  flyman написав:
  change_pm написав:
The next market crash will be worse than 2008, here's how to prepare - Todd Horwitz


в тебе якесь раздвоєніє лічності, то пишеш рокета, то вже каменем вниз в наступному пості. Ти опріділись, ти до умних чи красівих.

Я прям розриваюся )))) але я підготувався, і те у мене є, і інше, і ще щось...

Короче готовий до любого сценарію, крім ядронної бомби...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:20

  flyman написав:Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.

Сумарно витрати "на життя" виходили біля $200 в місяць вна Україні, і біля $250 в Польщі.

Наразі мешкаю "в своєму". Витрати "на себе" біля $125 в місяць.

До речі, кошторис за червень 2021 вийшов 2618 грн. В доларах порахуєте точно самі, а грубо - то менше сотки USD.

Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні:

машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...

  flyman написав:Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.

Короткий бекфлеш (ескурс в історію).

У 2009 знімав у Львові в приватному секторі кімнату за 100у.е.

Знімав потім у Києві кімнату на ПОХу, а далі в Ірпені та Бучі, теж 100у.е. кімната.

Ще трохи знімаву Польщі, там виходило дорожче, десь 120у.е. кімната та 150у.е. кавалірка.

А тут лякають інфляцією в довгій переспективі.

Про нерухомість не буду сильно згадувати, як вже писав у 2015 за 1Фонд (8,6куе) куплено цокольна 1к 30+м2 у 2015 на оКРЖН. А у 2019 трохи більше за 1Фонд кавалірка 14,5м2 у прицентраллі КРЖН в пішій доступності до метро та іншого ШРТ (40 хв. на піхоту до центрального ж.д. вокзалу, вважай що майже історичний центр).
У 2009 я про таке навіть і не мріяв, максимум, шукав щось в дальньому оКРЖН (Ворзелі-Немішаєво) і не знаходив прийнятного по ціні-якість.

Ось така інфляція відносно бетонометрів.

Чудовий показник того, що в Україні треба вчасно входити в нерухомість, і вчасно виходити...

Основне, саме погане те, шо ціни в принципі до піку 2007 року на відросли, і навряд чи будуть відростати...

Тобто сенсу купляти нерухомість в оренду чи для себе в Україні = ніякого! 8)
change_pm
 
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  #<1 ... 220221222223
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