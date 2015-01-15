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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:07
flyman написав:
Я все чекаю, коли яка акула бізнесу наважиться взяти мене експертом по DeFi на сікс фігурес заларі у хвунтах Стерлінга
, согласєн навіть в охфіс, аби за рік наскирдануть на UK кавалірку в місті не менше обл. центра неньки
Ти це, спочатку ознайомся з податковими ставками на такі зряплати
імхо, ти не погодишся стіки королеві відстігати ))))
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:09
flyman написав: change_pm написав:
The next market crash will be worse than 2008, here's how to prepare - Todd Horwitz
в тебе якесь раздвоєніє лічності, то пишеш рокета, то вже каменем вниз в наступному пості. Ти опріділись
, ти до умних чи красівих.
Я прям розриваюся )))) але я підготувався, і те у мене є, і інше, і ще щось...
Короче готовий до любого сценарію, крім ядронної бомби...
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:20
flyman написав:
Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.
Сумарно витрати "на життя" виходили біля $200 в місяць вна Україні, і біля $250 в Польщі.
Наразі мешкаю "в своєму". Витрати "на себе" біля $125 в місяць.
До речі, кошторис за червень 2021 вийшов 2618 грн. В доларах порахуєте точно самі, а грубо - то менше сотки USD.
Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні:
машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...
flyman написав:
Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.
Короткий бекфлеш (ескурс в історію).
У 2009 знімав у Львові в приватному секторі кімнату за 100у.е.
Знімав потім у Києві кімнату на ПОХу, а далі в Ірпені та Бучі, теж 100у.е. кімната.
Ще трохи знімаву Польщі, там виходило дорожче, десь 120у.е. кімната та 150у.е. кавалірка.
А тут лякають інфляцією в довгій переспективі.
Про нерухомість не буду сильно згадувати, як вже писав у 2015 за 1Фонд (8,6куе) куплено цокольна 1к 30+м2 у 2015 на оКРЖН. А у 2019 трохи більше за 1Фонд кавалірка 14,5м2 у прицентраллі КРЖН в пішій доступності до метро та іншого ШРТ (40 хв. на піхоту до центрального ж.д. вокзалу, вважай що майже історичний центр).
У 2009 я про таке навіть і не мріяв, максимум, шукав щось в дальньому оКРЖН (Ворзелі-Немішаєво) і не знаходив прийнятного по ціні-якість.Ось така інфляція відносно бетонометрів.
Чудовий показник того, що в Україні треба вчасно входити в нерухомість, і вчасно виходити...
Основне, саме погане те, шо ціни в принципі до піку 2007 року на відросли, і навряд чи будуть відростати...
Тобто сенсу купляти нерухомість в оренду чи для себе в Україні = ніякого!
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