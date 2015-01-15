Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33

change_pm написав: flyman написав: Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.



Сумарно витрати "на життя" виходили біля $200 в місяць вна Україні, і біля $250 в Польщі.



Наразі мешкаю "в своєму". Витрати "на себе" біля $125 в місяць.



До речі, кошторис за червень 2021 вийшов 2618 грн. В доларах порахуєте точно самі, а грубо - то менше сотки USD. Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.Сумарно витрати "на життя" виходили біля $200 в місяць вна Україні, і біля $250 в Польщі.Наразі мешкаю "в своєму". Витрати "на себе" біля $125 в місяць.До речі, кошторис за червень 2021 вийшов 2618 грн. В доларах порахуєте точно самі, а грубо - то менше сотки USD.

Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні:



машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...



flyman написав: Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.



Короткий бекфлеш (ескурс в історію).



У 2009 знімав у Львові в приватному секторі кімнату за 100у.е.



Знімав потім у Києві кімнату на ПОХу, а далі в Ірпені та Бучі, теж 100у.е. кімната.



Ще трохи знімаву Польщі, там виходило дорожче, десь 120у.е. кімната та 150у.е. кавалірка.



А тут лякають інфляцією в довгій переспективі.



Про нерухомість не буду сильно згадувати, як вже писав у 2015 за 1Фонд (8,6куе) куплено цокольна 1к 30+м2 у 2015 на оКРЖН. А у 2019 трохи більше за 1Фонд кавалірка 14,5м2 у прицентраллі КРЖН в пішій доступності до метро та іншого ШРТ (40 хв. на піхоту до центрального ж.д. вокзалу, вважай що майже історичний центр).

У 2009 я про таке навіть і не мріяв, максимум, шукав щось в дальньому оКРЖН (Ворзелі-Немішаєво) і не знаходив прийнятного по ціні-якість.



Ось така інфляція відносно бетонометрів. Щодо страшної інфляції, яка поїдає збереження.Короткий бекфлеш (ескурс в історію).У 2009 знімав у Львові в приватному секторі кімнату за 100у.е.Знімав потім у Києві кімнату на ПОХу, а далі в Ірпені та Бучі, теж 100у.е. кімната.Ще трохи знімаву Польщі, там виходило дорожче, десь 120у.е. кімната та 150у.е. кавалірка.А тут лякають інфляцією в довгій переспективі.Про нерухомість не буду сильно згадувати, як вже писав у 2015 за 1Фонд (8,6куе) куплено цокольна 1к 30+м2 у 2015 на оКРЖН. А у 2019 трохи більше за 1Фонд кавалірка 14,5м2 у прицентраллі КРЖН в пішій доступності до метро та іншого ШРТ (40 хв. на піхоту до центрального ж.д. вокзалу, вважай що майже історичний центр).У 2009 я про таке навіть і не мріяв, максимум, шукав щось в дальньому оКРЖН (Ворзелі-Немішаєво) і не знаходив прийнятного по ціні-якість.

Чудовий показник того, що в Україні треба вчасно входити в нерухомість, і вчасно виходити...



Основне, саме погане те, шо ціни в принципі до піку 2007 року на відросли, і навряд чи будуть відростати...



Тобто сенсу купляти нерухомість в оренду чи для себе в Україні = ніякого! Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні:машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...Чудовий показник того, що в Україні треба вчасно входити в нерухомість, і вчасно виходити...Основне, саме погане те, шо ціни в принципі до піку 2007 року на відросли, і навряд чи будуть відростати...Тобто сенсу купляти нерухомість в оренду чи для себе в Україні = ніякого!

дивлячись кому і для чого.Якщо є віддалена робота, то для себе вже брати в Києві змісту нема.А от де є зміст, пост короновірус покаже.Може в ель-Сальвадорі. Або Мексиці чи Панамі, чи хто там ще за біткойн як легал тендер і ще багато яких факторів: низькі податки, непоганий клімат, є житло із вдобствами недороге, і т.д. (В"єтнам, Японія і ще тре подивитися хто обісра-ся, видворяючи іноземців, як розносчиків зарази. Австралія, навпаки, своїх громадян не впускає. Думаю, туди ні ногом, так як це схоже на ксенофобію із загостенням, думаю ти мене поняв, що я хотів сказати в рамках політкоректності; мабуть пора вводити таке поняття як коронофашизм та коронорасизм, а не просто коронобєсіє; в такі країни би не хотілося зовсім їхати; та й в Європі таких повно).Але ми тут робим офтоп офтопа і вертаємся до основної теми, хоча я хотів би підкреслити що від 2008 р. вна Україні іде дефляція (я про долар), на який теперішня інфляція долара (тимчасова, чи не тимчасова) мало як впливає, так як тренд дефляції долара спостерігатиметься і надалі.Про інфляцію долара більше тре переживати американцям в США.В тому ж Сальвадорі він чомусь не інфлював так сильно, хоча він де факто признаний локальною валютою.