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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:16
Відвідайте в найближчій до вашої орендованої квартири в Ізраїлі синагогу - бо щось у Вас всюди чорні хмари та чорні справи.
І ребе вам скаже:
«Наслаждайся жизнью с женой, которую ты полюбил, во все дни своей суетной жизни, подаренной тебе Им» (Царь Шломо, Коэлет 9, 9)
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akurt
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:34
roberto dark написав: akurt написав: change_pm написав:
Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні:
машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...
Такі речі страшні пишете, що аж гидко читати: "машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу.."
Де Ви такого набралися???Для довідки:
на сьогодні оренда квартир, які здають наші українці (ну, саме ті, що не пишуть дурниць на цьому форумі
) в Аланії - 300 євро за тиждень.
Інфа із "перших рук".
ДОБРЕ, ЩО ХОЧА БИ СНІГ В АЛАНІЇ НЕ ВИПАВ НА ЦЬОМУ ТИЖНІ...
з львівської теми
який сніг,
+50 в ЕльРрріаді,
в Анталії за 30+
А в Україні ляпота.
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flyman
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:15
flyman написав:
в Анталії за 30+
Може й було після обіду +30 - не знаю - не дивився - їздив у справах по місту в авто з кондиціонером, а до обіду було +29 (смартфон показував) і надзвичайно тепле море... був на морі з 8-00 - спочатку 9 км на ровері по блакитних доріжках, а потім - море. З ластами та маскою...Ну хто куди інвестував...
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akurt
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