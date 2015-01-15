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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 221222223224
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:16

Відвідайте в найближчій до вашої орендованої квартири в Ізраїлі синагогу - бо щось у Вас всюди чорні хмари та чорні справи.
І ребе вам скаже:
«Наслаждайся жизнью с женой, которую ты полюбил, во все дни своей суетной жизни, подаренной тебе Им» (Царь Шломо, Коэлет 9, 9)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:34

  roberto dark написав:
  akurt написав:
  change_pm написав:Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні:
машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...

Такі речі страшні пишете, що аж гидко читати: "машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу.."
Де Ви такого набралися???

Для довідки: на сьогодні оренда квартир, які здають наші українці (ну, саме ті, що не пишуть дурниць на цьому форумі) в Аланії - 300 євро за тиждень.
Інфа із "перших рук".


ДОБРЕ, ЩО ХОЧА БИ СНІГ В АЛАНІЇ НЕ ВИПАВ НА ЦЬОМУ ТИЖНІ...


з львівської теми
  Bolt написав:Знайшов той сюжет:
https://youtu.be/is568gkr5DI


який сніг,
+50 в ЕльРрріаді,
в Анталії за 30+

А в Україні ляпота.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:15

  flyman написав:в Анталії за 30+

Може й було після обіду +30 - не знаю - не дивився - їздив у справах по місту в авто з кондиціонером, а до обіду було +29 (смартфон показував) і надзвичайно тепле море... був на морі з 8-00 - спочатку 9 км на ровері по блакитних доріжках, а потім - море. З ластами та маскою...
Ну хто куди інвестував...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:13

  akurt написав:
  flyman написав:в Анталії за 30+

- море. З ластами та маскою...
Ну хто куди інвестував...


Акурт, а там буйки есть? Или можно заплывать в открытое море?
RomaS
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:15

  akurt написав:
  change_pm написав:Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні:
машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...

Такі речі страшні пишете, що аж гидко читати: "машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу.."
Де Ви такого набралися???

Та то від спеки в +50, і насолодження сонцем, басейном і тим, що вище в списку :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:19

  flyman написав:+50 в ЕльРрріаді,
в Анталії за 30+

А в Україні ляпота.

І взимку часто +0 :mrgreen: вночі...

Уяви, які жорскі перепади )))) але нічо, нарід якось живе і досить таки непогано...
change_pm
 
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  #<1 ... 221222223224
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