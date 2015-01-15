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Відвідайте в найближчій до вашої орендованої квартири в Ізраїлі синагогу - бо щось у Вас всюди чорні хмари та чорні справи. І ребе вам скаже: «Наслаждайся жизнью с женой, которую ты полюбил, во все дни своей суетной жизни, подаренной тебе Им» (Царь Шломо, Коэлет 9, 9)
change_pm написав:Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні: машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...
Такі речі страшні пишете, що аж гидко читати: "машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу.." Де Ви такого набралися???
Для довідки: на сьогодні оренда квартир, які здають наші українці (ну, саме ті, що не пишуть дурниць на цьому форумі) в Аланії - 300 євро за тиждень. Інфа із "перших рук".
ДОБРЕ, ЩО ХОЧА БИ СНІГ В АЛАНІЇ НЕ ВИПАВ НА ЦЬОМУ ТИЖНІ...
Може й було після обіду +30 - не знаю - не дивився - їздив у справах по місту в авто з кондиціонером, а до обіду було +29 (смартфон показував) і надзвичайно тепле море... був на морі з 8-00 - спочатку 9 км на ровері по блакитних доріжках, а потім - море. З ластами та маскою... Ну хто куди інвестував...
change_pm написав:Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні: машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...
Такі речі страшні пишете, що аж гидко читати: "машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу.." Де Ви такого набралися???
Та то від спеки в +50, і насолодження сонцем, басейном і тим, що вище в списку
Може й було після обіду +30 - не знаю - не дивився - їздив у справах по місту в авто з кондиціонером, а до обіду було +29 (смартфон показував) і надзвичайно тепле море... був на морі з 8-00 - спочатку 9 км на ровері по блакитних доріжках, а потім - море. З ластами та маскою... Ну хто куди інвестував...
- море. З ластами та маскою... Ну хто куди інвестував...
Акурт, а там буйки есть? Или можно заплывать в открытое море?
Вдоль всего многокилометрового пляжа Анталии натянут синтетический трос с буйками. Заплывать за него нельзя: через каждые метров 50-100 есть вышка спасателя - начинает громко свистеть в свисток. Не заплывают. Июль: на неделю вперед абсолютно ровная стабильная погода: днем от +32 до +34, ночью +25...+27. Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +27 (соответствует средней температуре, зафиксированной в предыдущие годы). https://seatemperature.net/current/turk ... emperature