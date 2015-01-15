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Відвідайте в найближчій до вашої орендованої квартири в Ізраїлі синагогу - бо щось у Вас всюди чорні хмари та чорні справи. І ребе вам скаже: «Наслаждайся жизнью с женой, которую ты полюбил, во все дни своей суетной жизни, подаренной тебе Им» (Царь Шломо, Коэлет 9, 9)
change_pm написав:Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні: машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...
Такі речі страшні пишете, що аж гидко читати: "машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу.." Де Ви такого набралися???
Для довідки: на сьогодні оренда квартир, які здають наші українці (ну, саме ті, що не пишуть дурниць на цьому форумі) в Аланії - 300 євро за тиждень. Інфа із "перших рук".
ДОБРЕ, ЩО ХОЧА БИ СНІГ В АЛАНІЇ НЕ ВИПАВ НА ЦЬОМУ ТИЖНІ...
Може й було після обіду +30 - не знаю - не дивився - їздив у справах по місту в авто з кондиціонером, а до обіду було +29 (смартфон показував) і надзвичайно тепле море... був на морі з 8-00 - спочатку 9 км на ровері по блакитних доріжках, а потім - море. З ластами та маскою... Ну хто куди інвестував...
change_pm написав:Флай, не хочу тебе ображати, але твій бомж бюджет можна сказати навіть дефляційни, али піднімись ти на сходику-дві вище в споживанні: машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу, пійти в ресторан, і т.д. = думаю, ти би офуїв би від інфлецу...
Такі речі страшні пишете, що аж гидко читати: "машина, курорт, кудись полетіти, поїсти ікру, черешню, інші фрукти, нормальне м"ясо і рибу.." Де Ви такого набралися???
Та то від спеки в +50, і насолодження сонцем, басейном і тим, що вище в списку
Може й було після обіду +30 - не знаю - не дивився - їздив у справах по місту в авто з кондиціонером, а до обіду було +29 (смартфон показував) і надзвичайно тепле море... був на морі з 8-00 - спочатку 9 км на ровері по блакитних доріжках, а потім - море. З ластами та маскою... Ну хто куди інвестував...
- море. З ластами та маскою... Ну хто куди інвестував...
Акурт, а там буйки есть? Или можно заплывать в открытое море?
Вдоль всего многокилометрового пляжа Анталии натянут синтетический трос с буйками. Удерживается в стабильном положении вертикальными тросами с утяжелителями на дне. Заплывать за него нельзя: через каждые метров 50-100 есть вышка спасателя - начинает громко свистеть в свисток. Не заплывают. Июль: на неделю вперед абсолютно ровная стабильная погода: днем от +32 до +34, ночью +25...+27. Последний раз был дождь (ливень минут на 20, потом была радуга) неделю или дней 10 назад (точно не помню). Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +27 (соответствует средней температуре в этот день, зафиксированной в предыдущие годы). https://seatemperature.net/current/turk ... emperature Сегодня, 03 июля 2021, будет поставлен рекорд 2021 года: аэропорт Анталии принимает 52 прямых рейсов из Германии, 43 (!!!) прямых рейсов из Украины. Много рейсов из Польши. Удивляет активность Молдовы (Кишинев) и Швейцарии. Среди "экзотических" рейсов: Люксембург.
Два "Петросяни" знову накінець зустрілися... Звичайно гілка оживає, бо де ще так посмієшься від душі, як не читаючи їхні пости. Давайте Акурте скидуйте фотки моря та пальми, бо ми такого чуда в житті не бачили! А ще ДЕШЕВИХ йогуртів, помідорів і підгорівшого хліба в турецькій столовці. І напишіть також, як ви пережили +43, декілька днів тому, при високій вологості в Анталії і як будете спасатись від адської жари у найближчі місяці?
P.S. Літній дощик у Львові кажуть..? Це ж класно! Щиро заздрю львів'янам!