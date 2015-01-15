От ви смієтесь, а в наших йогуртах, справді ложка не стоїть!
І в іншому йогурті - теж
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
От ви смієтесь, а в наших йогуртах, справді ложка не стоїть!
І в іншому йогурті - теж
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 лип, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:23
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:25
До речі, а як в жидів в цим? Не буває літом +40+50 і вологості? Як там самі спасаєтесь?
Цікаво, шо заздрість є, а дупа не у Львові, а чьомусь на морі )))
Подвійні штандарти?
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:27
Флай, які думки стосовно податків в ЮК? Готовий відкашлювати з 6 фігур суларі?
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:27
Та, було Я один їв пошарово, а другий перемішав - так і не розсмакував, як краще
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:28
1. Намагаюся взагалі не заходити на форум - мені НЕ ЦІКАВО стало. Корисного не бачу НІЧОГО. Раніше читав із задоволенням київську гілку: багато розумних і людей, і думок.
2. Фото вчора в першій половині дня.
3. Вважав і вважаю, що інвестувати в нерухомість за кордоном треба туди, де:
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:31
change_pm буває в єйлаті+45, але й то нечасто. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ ( ПРИВІТ АКУРТУ В ЕБ..ЯХ АНТАЛІЇ) , то максимум буває +33
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:37
Гарно, вода чистенька/прозора
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