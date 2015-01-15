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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:бо де ще так посмієшься від душі, як не читаючи їхні пости

От ви смієтесь, а в наших йогуртах, справді ложка не стоїть! :D
Зображення
І в іншому йогурті - теж :roll: :D
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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 лип, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:23

  Успіх написав:
  roberto dark написав:бо де ще так посмієшься від душі, як не читаючи їхні пости

От ви смієтесь, а в наших йогуртах, справді ложка не стоїть! :D
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А два шари в йогурті знайшов? Там на етикетці написано...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:25

  roberto dark написав:І напишіть також, як ви пережили +43, декілька днів тому, при високій вологості в Анталії і як будете спасатись від адської жари у найближчі місяці?

До речі, а як в жидів в цим? Не буває літом +40+50 і вологості? Як там самі спасаєтесь?
  roberto dark написав:P.S. Літній дощик у Львові кажуть..? Це ж класно! Щиро заздрю львів'янам! :wink:

Цікаво, шо заздрість є, а дупа не у Львові, а чьомусь на морі )))

Подвійні штандарти?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:27

  change_pm написав:
  flyman написав:Я все чекаю, коли яка акула бізнесу наважиться взяти мене експертом по DeFi на сікс фігурес заларі у хвунтах Стерлінга, согласєн навіть в охфіс, аби за рік наскирдануть на UK кавалірку в місті не менше обл. центра неньки

Ти це, спочатку ознайомся з податковими ставками на такі зряплати :mrgreen:

імхо, ти не погодишся стіки королеві відстігати ))))

Флай, які думки стосовно податків в ЮК? Готовий відкашлювати з 6 фігур суларі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:27

  change_pm написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:бо де ще так посмієшься від душі, як не читаючи їхні пости

От ви смієтесь, а в наших йогуртах, справді ложка не стоїть! :D
Зображення

А два шари в йогурті знайшов? Там на етикетці написано...

Та, було :mrgreen: Я один їв пошарово, а другий перемішав - так і не розсмакував, як краще :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:28

  Успіх написав:Пане Акурт, бачу, що на яку б Ви гілку не зайшли - зразу та гілка оживає/піднімається в топ! :)
Молодці!
Так тримати!
Гарного дня!
п.с.
Зараз в місті Лева дрібний дощ січе...
То може б нам якусь фоточку з теплої/сонячної Анталії тут кинули?

1. Намагаюся взагалі не заходити на форум - мені НЕ ЦІКАВО стало. Корисного не бачу НІЧОГО. Раніше читав із задоволенням київську гілку: багато розумних і людей, і думок.
2. Фото вчора в першій половині дня.
Зображення
3. Вважав і вважаю, що інвестувати в нерухомість за кордоном треба туди, де:
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:31

change_pm буває в єйлаті+45, але й то нечасто. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ ( ПРИВІТ АКУРТУ В ЕБ..ЯХ АНТАЛІЇ) , то максимум буває +33 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:37

  akurt написав:
  Успіх написав:Пане Акурт, бачу, що на яку б Ви гілку не зайшли - зразу та гілка оживає/піднімається в топ! :)
Молодці!
Так тримати!
Гарного дня!
п.с.
Зараз в місті Лева дрібний дощ січе...
То може б нам якусь фоточку з теплої/сонячної Анталії тут кинули?

1. Намагаюся взагалі не заходити на форум - мені НЕ ЦІКАВО стало. Корисного не бачу НІЧОГО. Раніше читав із задоволенням київську гілку: багато розумних і людей, і думок.
2. Фото вчора в першій половині дня.
Зображення

Гарно, вода чистенька/прозора
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:44

  roberto dark написав:change_pm буває в єйлаті+45, але й то нечасто. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ ( ПРИВІТ АКУРТУ В ЕБ..ЯХ АНТАЛІЇ) , то максимум буває +33 8)

Ого, то пан мільйонер! Поздоровляю! Але не треба КРИЧАТИ...

І риторичне питання, шо то за місце таке на Середземному морі в Ізраїлі, де максимум +33?

Ніколи вітер з пустелі не дує? Ніколи сонце не шпарить, як креїзі?

Дійсно, свята земля - воїстіну!
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:47

  Успіх написав:Гарно, вода чистенька/прозора

Так і є... запливаю з маскою трубкою досить далеко - все дно видно.
Цікаво, що щоденно змінюється контингент риб... ходять риби стаями...
Один раз на 2 тижні виходимо на яхті у відкрите море на незаселений острів, там взагалі не вода, а сльоза...
Зображення
Вихід в море на весь день з 10-00 до 17-00 - 130 лір (13 євро) з дорослого, діти безкоштовно.
На яхті після першої зупинки (всього зупинок - 4) накривають повноцінний обід - рибу Дорадо жарять при вас на камбузі. Після другої зупинки - подають варену кукурудзу, чай та печиво. Після третьої - тарілку фруктів (диня та кавун).
Те саме, але з трансфером прямо від будинка в Анталії - 200 лір або 20 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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