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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:49
Адський клімат літом у Анталії
Мені щиро жаль хто летить відпочивати до Туреччини, при температурі +33-36, та вологості 63%. Люди себе зовсім не люблять? Чим такий ФЕНОМЕН ще можна пояснити?
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54
Классссс!
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:03
Ориентир цен в моем микрорайоне Анталии:
- на новые квартиры 1+1 площадью 55 кв.м - 595 000 лир или 68 000 долларов.
- вторичный рынок (домам не больше 4-х лет) 435 000 - 635 000 лир или 50 000 - 73 000 долларов.
- на новые квартиры 2+1: 900 000 - 1 125 000 лир или 103 500 - 130 000 долларов.
- вторичный рынок 2+1: 625 000 - 750 000 лир или 72 000 - 88 500 долларов.
(по данным сайта продаж недвижимости sahibinden.com - вход с иностранных IP-адресов - после регистрации - каждый может проверить и посмотреть так же, как только что посмотрел я).
Налог на покупателя при покупке квартиры - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры (как правило, ниже реальной примерно на 25%), услуги Государственного кадастрового центра - 1 200 лир (138 долларов), изготовление Акта экспертизы квартиры (обязателен при покупке квартиры иностранцем, полезная вещь: точные данные о квартире, её расположении, планировке, техническом состоянии и фото на момент покупки) - 1200 лир (138 долларов), услуги поверенного переводчика (обязательное присутствие при сделке) - 200 лир (23 доллара).
Никаких других платежей (нотариусам/адвокатам/юристам и прочая, и прочая, и прочая) нет.
Никаких вопросов об источниках происхождения средств нет.
Ограничений по выдаче наличной валюты или турецкой лиры для расчетов за покупку квартиры в банках нет.
В финансах одна неприятность: некоторые банки ввели комиссию за зачисление валюты, которая пришла как SWIFT-переводы: от 0,1% до 0,45%.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:05
І тут БАЦ...ВІН ПРОКИНУВСЯ..Відкрив очі..Невже то був сон?( Розпочався новий день сурка Акурта... Хурма, труселя сусіда у вікні, кондиціонер на повну і телевізор із черговим серіалом Netflix
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 03 лип, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:11
Вам долярчику вже пора би й язичок "підрізати", бо щось дуже розбалакались поруч із своїм вчителем.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:19
Свежие данные об изменениях в порядке покупки квартиры в Турции (в прошлый понедельник присутствовал как советчик при сделке - наши люди покупали - кое-что "бросилось в глаза"):
1. Украинский заграничный паспорт - оригинал - к нему - перевод первой страницы паспорта на турецкий язык, заверенный нотариально (расходы примерно 160 лир - 16 евро). Новинка состоит в том, что ранее брали простую ксерокопию такого перевода, а с "мокрой печатью" оставляли владельцу. Теперь более жестко: забирают оригинал перевода, заверенный нотариально.
2. Забирают оригинал Справки о присвоении турецкого налогового номера - ранее тоже забирали простую ксерокопию. Новый оригинал можно получить в Налоговой быстро и бесплатно, хотя необходимости в этом и нет.
3. При подписании Договора купли-продажи просят снять с лица защитную маску и тщательно сверяют фото в украинском загранпаспорте с оригиналом.
4. После проверки документов и их "приема в работу" (Договор купли-продажи составляют чиновники Государственного кадастрового центра - стандартный текст), поверенный переводчик его зачитывает при Покупателе, Продавце и чиновнике вслух, акцентируя внимание на деталях и на том, не состоит ли квартира в каком-нибудь обременении) приходит Покупателю СМС-сообщение, в котором указаны: номер его "дела", сумма налога, сумма услуг кадастрового центра. Так вот все это можно оплатить просто в банкомате по номеру "дела".
Если сумма платежей большая - при покупке не дешевых квартир - то можно оплатить наличными только в отделении одного из трех государственных банков.
Выдают Право собственности после оплаты в тот же день до 16-00. Никакие дополнительные действия типа занесения в Реестр недвижимости не требуются.
5. Обновили бланки Права собственности - стали более "красивыми" и содержат более точные данные о квартире (площадь нетто и площадь брутто).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:28
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Вкладывайте свои кровные в турецкую недвижимость скорее глупцы! Завтра будет ТОЛЬКО дороже! Акурт "за базар отвечает".
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:31
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:34
Для одного горе-специалиста по влажности воздуха в той стране, где он никогда в жизни не был, и в этом городе, где он никогда в жизни не был:
Сегодня: максимальная температура воздуха днем +32, влажность воздуха 59%:
Для справки: Умеренно сухой воздух 55—70%
Давно известен факт (но НЕ ВСЕМ), что оптимальная влажность воздуха для человека находится в диапазоне от 45 до 65%.
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