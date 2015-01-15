Додано: Суб 03 лип, 2021 10:19

Свежие данные об изменениях в порядке покупки квартиры в Турции (в прошлый понедельник присутствовал как советчик при сделке - наши люди покупали - кое-что "бросилось в глаза"):

1. Украинский заграничный паспорт - оригинал - к нему - перевод первой страницы паспорта на турецкий язык, заверенный нотариально (расходы примерно 160 лир - 16 евро). Новинка состоит в том, что ранее брали простую ксерокопию такого перевода, а с "мокрой печатью" оставляли владельцу. Теперь более жестко: забирают оригинал перевода, заверенный нотариально.

2. Забирают оригинал Справки о присвоении турецкого налогового номера - ранее тоже забирали простую ксерокопию. Новый оригинал можно получить в Налоговой быстро и бесплатно, хотя необходимости в этом и нет.

3. При подписании Договора купли-продажи просят снять с лица защитную маску и тщательно сверяют фото в украинском загранпаспорте с оригиналом.

4. После проверки документов и их "приема в работу" (Договор купли-продажи составляют чиновники Государственного кадастрового центра - стандартный текст), поверенный переводчик его зачитывает при Покупателе, Продавце и чиновнике вслух, акцентируя внимание на деталях и на том, не состоит ли квартира в каком-нибудь обременении) приходит Покупателю СМС-сообщение, в котором указаны: номер его "дела", сумма налога, сумма услуг кадастрового центра. Так вот все это можно оплатить просто в банкомате по номеру "дела".

Если сумма платежей большая - при покупке не дешевых квартир - то можно оплатить наличными только в отделении одного из трех государственных банков.

Выдают Право собственности после оплаты в тот же день до 16-00. Никакие дополнительные действия типа занесения в Реестр недвижимости не требуются.

5. Обновили бланки Права собственности - стали более "красивыми" и содержат более точные данные о квартире (площадь нетто и площадь брутто).