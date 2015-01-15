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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 224225226227>
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:49

Адський клімат літом у Анталії

Мені щиро жаль хто летить відпочивати до Туреччини, при температурі +33-36, та вологості 63%. Люди себе зовсім не люблять? Чим такий ФЕНОМЕН ще можна пояснити? :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54

  akurt написав:
  Успіх написав:Гарно, вода чистенька/прозора

Так і є... запливаю з маскою трубкою досить далеко - все дно видно.
Цікаво, що щоденно змінюється контингент риб... ходять риби стаями...
Один раз на 2 тижні виходимо на яхті у відкрите море на незаселений острів, там взагалі не вода, а сльоза...
Зображення
Вихід в море на весь день з 10-00 до 17-00 - 130 лір (13 євро) з дорослого, діти безкоштовно.
На яхті після першої зупинки (всього зупинок - 4) накривають повноцінний обід - рибу Дорадо жарять при вас на камбузі. Після другої зупинки - подають варену кукурудзу, чай та печиво. Після третьої - тарілку фруктів (диня та кавун).
Те саме, але з трансфером прямо від будинка в Анталії - 200 лір або 20 євро.

Классссс!
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ

То може вже підлаштувались під тутешніх і зробили собі обрізання?(чи там і обрізати нема що? ) :mrgreen: :lol:

Тут вже великими буквами не напишете :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:03

Ориентир цен в моем микрорайоне Анталии:
- на новые квартиры 1+1 площадью 55 кв.м - 595 000 лир или 68 000 долларов.
- вторичный рынок (домам не больше 4-х лет) 435 000 - 635 000 лир или 50 000 - 73 000 долларов.
- на новые квартиры 2+1: 900 000 - 1 125 000 лир или 103 500 - 130 000 долларов.
- вторичный рынок 2+1: 625 000 - 750 000 лир или 72 000 - 88 500 долларов.
(по данным сайта продаж недвижимости sahibinden.com - вход с иностранных IP-адресов - после регистрации - каждый может проверить и посмотреть так же, как только что посмотрел я).
Налог на покупателя при покупке квартиры - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры (как правило, ниже реальной примерно на 25%), услуги Государственного кадастрового центра - 1 200 лир (138 долларов), изготовление Акта экспертизы квартиры (обязателен при покупке квартиры иностранцем, полезная вещь: точные данные о квартире, её расположении, планировке, техническом состоянии и фото на момент покупки) - 1200 лир (138 долларов), услуги поверенного переводчика (обязательное присутствие при сделке) - 200 лир (23 доллара).
Никаких других платежей (нотариусам/адвокатам/юристам и прочая, и прочая, и прочая) нет.
Никаких вопросов об источниках происхождения средств нет.
Ограничений по выдаче наличной валюты или турецкой лиры для расчетов за покупку квартиры в банках нет.
В финансах одна неприятность: некоторые банки ввели комиссию за зачисление валюты, которая пришла как SWIFT-переводы: от 0,1% до 0,45%.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:05

  Успіх написав:
  akurt написав:
  Успіх написав:Гарно, вода чистенька/прозора

Так і є... запливаю з маскою трубкою досить далеко - все дно видно.
Цікаво, що щоденно змінюється контингент риб... ходять риби стаями...
Один раз на 2 тижні виходимо на яхті у відкрите море на незаселений острів, там взагалі не вода, а сльоза...
Зображення
Вихід в море на весь день з 10-00 до 17-00 - 130 лір (13 євро) з дорослого, діти безкоштовно.
На яхті після першої зупинки (всього зупинок - 4) накривають повноцінний обід - рибу Дорадо жарять при вас на камбузі. Після другої зупинки - подають варену кукурудзу, чай та печиво. Після третьої - тарілку фруктів (диня та кавун).
Те саме, але з трансфером прямо від будинка в Анталії - 200 лір або 20 євро.

Классссс!

І тут БАЦ...ВІН ПРОКИНУВСЯ..Відкрив очі..Невже то був сон?( Розпочався новий день сурка Акурта... Хурма, труселя сусіда у вікні, кондиціонер на повну і телевізор із черговим серіалом Netflix :D
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 03 лип, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:11

  Успіх написав:
  roberto dark написав:. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ

То може вже підлаштувались під тутешніх і зробили собі обрізання?(чи там і обрізати нема що? ) :mrgreen: :lol:

Тут вже великими буквами не напишете :mrgreen:

Вам долярчику вже пора би й язичок "підрізати", бо щось дуже розбалакались поруч із своїм вчителем. :twisted:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:19

Свежие данные об изменениях в порядке покупки квартиры в Турции (в прошлый понедельник присутствовал как советчик при сделке - наши люди покупали - кое-что "бросилось в глаза"):
1. Украинский заграничный паспорт - оригинал - к нему - перевод первой страницы паспорта на турецкий язык, заверенный нотариально (расходы примерно 160 лир - 16 евро). Новинка состоит в том, что ранее брали простую ксерокопию такого перевода, а с "мокрой печатью" оставляли владельцу. Теперь более жестко: забирают оригинал перевода, заверенный нотариально.
2. Забирают оригинал Справки о присвоении турецкого налогового номера - ранее тоже забирали простую ксерокопию. Новый оригинал можно получить в Налоговой быстро и бесплатно, хотя необходимости в этом и нет.
3. При подписании Договора купли-продажи просят снять с лица защитную маску и тщательно сверяют фото в украинском загранпаспорте с оригиналом.
4. После проверки документов и их "приема в работу" (Договор купли-продажи составляют чиновники Государственного кадастрового центра - стандартный текст), поверенный переводчик его зачитывает при Покупателе, Продавце и чиновнике вслух, акцентируя внимание на деталях и на том, не состоит ли квартира в каком-нибудь обременении) приходит Покупателю СМС-сообщение, в котором указаны: номер его "дела", сумма налога, сумма услуг кадастрового центра. Так вот все это можно оплатить просто в банкомате по номеру "дела".
Если сумма платежей большая - при покупке не дешевых квартир - то можно оплатить наличными только в отделении одного из трех государственных банков.
Выдают Право собственности после оплаты в тот же день до 16-00. Никакие дополнительные действия типа занесения в Реестр недвижимости не требуются.
5. Обновили бланки Права собственности - стали более "красивыми" и содержат более точные данные о квартире (площадь нетто и площадь брутто).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вкладывайте свои кровные в турецкую недвижимость скорее глупцы! Завтра будет ТОЛЬКО дороже! Акурт "за базар отвечает".
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:31

  roberto dark написав:Вкладывайте свои кровные в турецкую недвижимость скорее глупцы! Завтра будет ТОЛЬКО дороже! Акурт "за базар отвечает".

У киевских рыл подгорает от дешевой турецкой недвижимости? Что можете предложить взамен на те же деньги в Киеве?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:34

Для одного горе-специалиста по влажности воздуха в той стране, где он никогда в жизни не был, и в этом городе, где он никогда в жизни не был:
Сегодня: максимальная температура воздуха днем +32, влажность воздуха 59%:
Зображення
https://weather.com/weather/today/l/36.89,30.70
Для справки: Умеренно сухой воздух 55—70%
Давно известен факт (но НЕ ВСЕМ), что оптимальная влажность воздуха для человека находится в диапазоне от 45 до 65%.
https://pobut.lviv.ua/articles/vredizby ... 1%96%D1%97.
akurt
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