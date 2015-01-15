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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:38
BIGor написав: roberto dark написав:
Вкладывайте свои кровные в турецкую недвижимость скорее глупцы! Завтра будет ТОЛЬКО дороже! Акурт "за базар отвечает".
У киевских рыл подгорает от дешевой турецкой недвижимости? Что можете предложить взамен на те же деньги в Киеве?
Так он же не "киевское рыло
" - безвылазно сидит в Израиле.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 03 лип, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 10:39
change_pm написав: roberto dark написав:change_pm
буває в єйлаті+45, але й то нечасто. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ
( ПРИВІТ АКУРТУ В ЕБ..ЯХ АНТАЛІЇ) , то максимум буває +33
Ого, то пан мільйонер! Поздоровляю! Але не треба КРИЧАТИ...
І риторичне питання, шо то за місце таке на Середземному морі в Ізраїлі, де максимум +33?
Ніколи вітер з пустелі не дує? Ніколи сонце не шпарить, як креїзі?
Дійсно, свята земля - воїстіну!
Приходиться писати великими буквами деяким безграмотним вчителям, які весь час стверджують про якусь там мою оренду.
Відкрийте Gismeteo та подивіться яка температура на узбережжі в центрі Ізраїля на місяць вперед. Вітер з пустелі - то часте явище в основному на півдні країни. Може вам хлопче, кинути пасти коров, та знову в школу, трохи підтянути географію?
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Додано: Суб 03 лип, 2021 10:45
akurt написав: BIGor написав: roberto dark написав:
Вкладывайте свои кровные в турецкую недвижимость скорее глупцы! Завтра будет ТОЛЬКО дороже! Акурт "за базар отвечает".
У киевских рыл подгорает от дешевой турецкой недвижимости? Что можете предложить взамен на те же деньги в Киеве?
Так он же не "киевское рыло" - безвылазно сидит в Израиле.
Ещё один потерпевший турецкий инвеШтор обьявился
Прикольно... Давайте, расскажите нам о своей истории... Можете тут поплакаться, мы всё поймем...
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:03
Не хочется листать страницы форума - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной.
Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... и ничего не сделали...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 03 лип, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:08
roberto dark написав:
Ещё один потерпевший турецкий инвеШтор обьявился
Прикольно... Давайте, расскажите нам о своей истории... Можете тут поплакаться, мы всё поймем...
Откуда такие бредовые предположения?
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:11
akurt написав:
Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной.
Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how
(!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... Бросил прикольно-дистанционную затею 6 марта 2021 года, дав команду рукожопым из Израиля по Вайберу.
Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области...
Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов.
Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля.
Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает...
Но такие специалисты нам всем нужны: многое становится и виднее, и понятнее.
Пусть сначала зафиксирует эти 35 куе прибыли, на словах мы тут в интернете все миллиардеры
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:12
akurt написав:
Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной.
Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how
(!!!!) - дистанционный ремонт по Вайберу. Рукожопые подоили конкретно...
Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области...
Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов.
Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля.
Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает...
Насколько я знаю нашего "любителя поковырятся в грязном белье из Турции, то он бы с ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ выложил бы все пруфы об арендованном мною жилье в Израиле, сейчас на форум. Но очевидно - это очередная манипуляция. И вообще чем меньше наш вредный старикан, знает личной информации, тем лучше
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