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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:38

  BIGor написав:
  roberto dark написав:Вкладывайте свои кровные в турецкую недвижимость скорее глупцы! Завтра будет ТОЛЬКО дороже! Акурт "за базар отвечает".

У киевских рыл подгорает от дешевой турецкой недвижимости? Что можете предложить взамен на те же деньги в Киеве?

Так он же не "киевское рыло" - безвылазно сидит в Израиле.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:39

  change_pm написав:
  roberto dark написав:change_pm буває в єйлаті+45, але й то нечасто. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ ( ПРИВІТ АКУРТУ В ЕБ..ЯХ АНТАЛІЇ) , то максимум буває +33 8)

Ого, то пан мільйонер! Поздоровляю! Але не треба КРИЧАТИ...

І риторичне питання, шо то за місце таке на Середземному морі в Ізраїлі, де максимум +33?

Ніколи вітер з пустелі не дує? Ніколи сонце не шпарить, як креїзі?

Дійсно, свята земля - воїстіну!

Приходиться писати великими буквами деяким безграмотним вчителям, які весь час стверджують про якусь там мою оренду. :evil: Відкрийте Gismeteo та подивіться яка температура на узбережжі в центрі Ізраїля на місяць вперед. Вітер з пустелі - то часте явище в основному на півдні країни. Може вам хлопче, кинути пасти коров, та знову в школу, трохи підтянути географію? :)
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:45

  akurt написав:
  BIGor написав:
  roberto dark написав:Вкладывайте свои кровные в турецкую недвижимость скорее глупцы! Завтра будет ТОЛЬКО дороже! Акурт "за базар отвечает".

У киевских рыл подгорает от дешевой турецкой недвижимости? Что можете предложить взамен на те же деньги в Киеве?

Так он же не "киевское рыло" - безвылазно сидит в Израиле.

Ещё один потерпевший турецкий инвеШтор обьявился :?: Прикольно... Давайте, расскажите нам о своей истории... Можете тут поплакаться, мы всё поймем... :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:03

Не хочется листать страницы форума - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной.
Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... и ничего не сделали...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:08

  roberto dark написав: Ещё один потерпевший турецкий инвеШтор обьявился :?: Прикольно... Давайте, расскажите нам о своей истории... Можете тут поплакаться, мы всё поймем... :lol:

Откуда такие бредовые предположения?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:11

  akurt написав:Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной.
Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... Бросил прикольно-дистанционную затею 6 марта 2021 года, дав команду рукожопым из Израиля по Вайберу.
Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области...
Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов.
Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля.
Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает...
Но такие специалисты нам всем нужны: многое становится и виднее, и понятнее.

Пусть сначала зафиксирует эти 35 куе прибыли, на словах мы тут в интернете все миллиардеры :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:12

  akurt написав:Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной.
Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - дистанционный ремонт по Вайберу. Рукожопые подоили конкретно...
Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области...
Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов.
Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля.
Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает...

Насколько я знаю нашего "любителя поковырятся в грязном белье из Турции, то он бы с ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ выложил бы все пруфы об арендованном мною жилье в Израиле, сейчас на форум. Но очевидно - это очередная манипуляция. И вообще чем меньше наш вредный старикан, знает личной информации, тем лучше :lol:
roberto dark
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