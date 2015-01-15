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roberto dark написав:change_pm буває в єйлаті+45, але й то нечасто. ТАМ ДЕ Я ЖИВУ В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ НА БЕРЕЗІ МОРЯ ( ПРИВІТ АКУРТУ В ЕБ..ЯХ АНТАЛІЇ) , то максимум буває +33
Ого, то пан мільйонер! Поздоровляю! Але не треба КРИЧАТИ...
І риторичне питання, шо то за місце таке на Середземному морі в Ізраїлі, де максимум +33?
Ніколи вітер з пустелі не дує? Ніколи сонце не шпарить, як креїзі?
Дійсно, свята земля - воїстіну!
Приходиться писати великими буквами деяким безграмотним вчителям, які весь час стверджують про якусь там мою оренду. Відкрийте Gismeteo та подивіться яка температура на узбережжі в центрі Ізраїля на місяць вперед. Вітер з пустелі - то часте явище в основному на півдні країни. Може вам хлопче, кинути пасти коров, та знову в школу, трохи підтянути географію?
Не хочется листать страницы форума - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной. Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... и ничего не сделали...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной. Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... Бросил прикольно-дистанционную затею 6 марта 2021 года, дав команду рукожопым из Израиля по Вайберу. Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области... Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов. Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля. Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает... Но такие специалисты нам всем нужны: многое становится и виднее, и понятнее.
Пусть сначала зафиксирует эти 35 куе прибыли, на словах мы тут в интернете все миллиардеры
akurt написав:Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной. Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - дистанционный ремонт по Вайберу. Рукожопые подоили конкретно... Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области... Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов. Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля. Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает...
Насколько я уже знаю нашего "любителя поковырятся в грязном белье" из Турции, то он бы с ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ выложил бы все пруфы об арендованном мною жилье в Израиле, сейчас на форум. Но очевидно - это очередная манипуляция. И вообще чем меньше наш вредный старикан, знает личной информации, тем лучше
P.S. 35000 долярчиков отложены на покупку трёшки в новом элитном комплексе, на первой линии в Анталии, через пару лет ( после грандиозного обвала.)
roberto dark написав:через пару лет ( после грандиозного обвала.)
Так цей алгоритм давно описаний... Ви чекаєте коли або Шах помре Або Ходжа помре або осел навчиться говорити... Ймовірність приходу одного з цих трьох варіантів=100%.. Але ж Вам потрібен тільки той де осел навчиться говорити..., а от з його ймовірністю - туговато Станом на сьогодні це приблизно 0,00000000000000000000000000001%