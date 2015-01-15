akurt написав:

многое становится и виднее, и понятнее.

Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной.Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... Бросил прикольно-дистанционную затею 6 марта 2021 года, дав команду рукожопым из Израиля по Вайберу.Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области...Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов.Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля.Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает...Но такие специалисты нам всем нужны: