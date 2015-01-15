Додано: Суб 03 лип, 2021 12:06

У людини проста психологічно-грошова травма.

Але це має позитив: форумчани бачуть як НЕ треба інвестувати в нерухомість.

Все дружно вже помітили, що сидячи в Ізраїлі, ненавидить ТІЛЬКИ одну країну - Туреччину!

У Туреччині ненавидить ТІЛЬКИ одне місто - Анталія!

Кумедно, що ніколи НІКОЛИ НІ-КО-ЛИ не був ні в Туреччині, ні в Анталії

(примітка: слово "ніколи" походить від слова "ніколи").

Є позитив: спеціалст з вологості повітря.



Я тут бачу позитив: люди форуму думають та гадають, куди інвестувати гроші.

Квартир в Україні вже накупилися по саму шию...

Ось нам і карти у руки: пан роберто нам розкаже, як та що купував, як саме та що краще зробити.

Слухаємо та записуємо. Виконуємо, а чого б і ні...

Вихідні дані:

- зарплатня 5 000 шекелів на місяць.

- власні збереження станом на червень 2021 року (75000$-50000$ (недобуд в Ірпені)-13000$ (виплачено рукожопим у 2019-2021 роках за спробу почати ремонт в Ірпені).

- стартова ціна квартири без ремонту в місті (приховує, але ми то знаємо) 1 636 300 шекелів.

- умова кредитної лінії: перший внесок 30% або 490 890 шекелів.

- відсоткова ставка по іпотечному кредиту - не більше 5,1% річних.

- не громадянам Ізраїля іпотечні кредити віидають тільки приватні банки.

- квартири готові "під ключ" - виключно за іпотечним кредитом ДЕРЖАВНИХ банків, а державні банки іноземців не кредитують.

- інветиція в котлован (не впевнений, що всім подобається).

- метод переправлення грошей з України в Ізраїль?

- послуги юриста... адвоката... податки... інше...



(далі послухаємо)