Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Не хочется листать страницы форума - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной. Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... и ничего не сделали...
change_pm написав:Значить так, Анталія - + 30, вологість 60%...
Тиль-Авів, + 31, вологість 59%...
Як то кажуть, дрівно з очей повитягуйтЄ
Так это на моменте. Позавчера в Анталии было +43, а в Тель-Авиве +33. Разница есть? А следующая неделя? В Анталии в основном на пару градусов жарче, чем там где я живу, да и вообще - я никого не призываю покупать квартиры и приезжать отдыхать в Израиле ( В ОТЛИЧИИ ОТ КОЕ-КОГО). Идите себе и купайтесь на здоровье в ЖЁЛТОЙ воде, в речке вонючке и живите в зассаных хрущах, по завету вашего же Гэксперта акурта
akurt написав:Не хочется листать страницы форума - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной. Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... и ничего не сделали...
Так і було, ліньки шукати підтвердження...
Може вже купив...вже ж місяць пройшов...
Если быть точным, то я вспоминал как когда-то давным-давно, снимал квартиру на вилле с видом на море. Проснись и пой, акуртовский подпевало
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 03 лип, 2021 12:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной. Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... Бросил прикольно-дистанционную затею 6 марта 2021 года, дав команду рукожопым из Израиля по Вайберу. Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области... Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов. Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля. Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает... Но такие специалисты нам всем нужны: многое становится и виднее, и понятнее.
Пусть сначала зафиксирует эти 35 куе прибыли, на словах мы тут в интернете все миллиардеры
Все зафиксено уже и даже переложено в Израиле, в нааамного более выгодный проект. Но увы, это только для обладателей израильского паспорта. Надеюсь для вас есть возможность делать инвестиции не только в КРЖН, который то растёт, то камнем вниз. И тем более не в ТУРЕЦКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ!!! Удачи вам в угадывании трендов дружище.
P.S. Вроде бы всем ответил. Где этот акурт пропал? Дайте мне его сюда..хоть за горло подержать
У людини проста психологічно-грошова травма. Але це має позитив: форумчани бачуть як НЕ треба інвестувати в нерухомість. Все дружно вже помітили, що сидячи в Ізраїлі, ненавидить ТІЛЬКИ одну країну - Туреччину! У Туреччині ненавидить ТІЛЬКИ одне місто - Анталія! Кумедно, що ніколи НІКОЛИ НІ-КО-ЛИ не був ні в Туреччині, ні в Анталії (примітка: слово "ніколи" походить від слова "ніколи"). Є позитив: спеціалст з вологості повітря.
Я тут бачу позитив: люди форуму думають та гадають, куди інвестувати гроші. Квартир в Україні вже накупилися по саму шию... Ось нам і карти у руки: пан роберто нам розкаже, як та що купував, як саме та що краще зробити. Слухаємо та записуємо. Виконуємо, а чого б і ні... Вихідні дані: - зарплатня 5 000 шекелів на місяць. - власні збереження станом на червень 2021 року (75000$-50000$ (недобуд в Ірпені)-13000$ (виплачено рукожопим у 2019-2021 роках за спробу почати ремонт в Ірпені). - стартова ціна квартири без ремонту в місті (приховує, але ми то знаємо) 1 636 300 шекелів. - умова кредитної лінії: перший внесок 30% або 490 890 шекелів. - відсоткова ставка по іпотечному кредиту - не більше 5,1% річних. - не громадянам Ізраїля іпотечні кредити віидають тільки приватні банки. - квартири готові "під ключ" - виключно за іпотечним кредитом ДЕРЖАВНИХ банків, а державні банки іноземців не кредитують. - інветиція в котлован (не впевнений, що всім подобається). - метод переправлення грошей з України в Ізраїль? - послуги юриста... адвоката... податки... інше...
(далі послухаємо)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 12:17, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Значить так, Анталія - + 30, вологість 60%...
Тиль-Авів, + 31, вологість 59%...
Як то кажуть, дрівно з очей повитягуйтЄ
Так это на моменте. Позавчера в Анталии было +43, а в Тель-Авиве +33. Разница есть? А следующая неделя? В Анталии в основном на пару градусов жарче, чем там где я живу, да и вообще - я никого не призываю покупать квартиры и приезжать отдыхать в Израиле ( В ОТЛИЧИИ ОТ КОЕ-КОГО). Идите себе и купайтесь на здоровье в ЖЁЛТОЙ воде, в речке вонючке и живите в зассаных хрущах, по завету вашего же Гэксперта акурта
Я взагалі-то семітофіл, але одну вєтвь семітів однозначно не долюблюю... ти чудовий приклад чому так
Шкода, що один дядя вас усіх не ...
Я живу в набагато гірших погодних умовах, але як ти можеш по собі знати, до спеки звикаєш швидше і приємніше, ніж до холода...
У мене за вікном наразі +45, зранку до 10 я поплавав в басейні і позагоряв... Ввечері, коли буде десь +35-38 пройдусь, повітрям свіженьким подихаю.
Поки пан роберто готує поради форумчанам, як стати власником квартири в Ізраїлі - правда, в"їзд/виїзд з держави-фортеці для українців закрито - "Дозволено виключно за наявності спеціального дозволу компетентних органів Держави ІзраїльУсі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними). Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції. " - піду і я поплаваю у басейні...
akurt написав:Поки пан роберто готує поради форумчанам, як стати власником квартири в Ізраїлі - правда, в"їзд/виїзд з держави-фортеці для українців закрито - "Дозволено виключно за наявності спеціального дозволу компетентних органів Держави ІзраїльУсі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними). Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції. " - піду і я поплаваю у басейні...
Маю надію, що сусіди іранці сьогодні ще у цьому басейні не купалися, а то може ще там якийсь гів...й surprise для акурта, після їхньої "очистки" плаває