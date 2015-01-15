Додано: Суб 03 лип, 2021 15:26

Попередження: не всім сподобається. Але зроблено саме так. Бізнес є бізнес... Буває і такий...

під бізнес жінки

Та й взагілі 12 клієнток за місяць відбивають оренду квартири в 100 кв. метрів.

Ну, як всі вже зрозуміли, поради від нашого ізраїльського товариша, дуже задоволеного купівлею замість квартири в Ізраїлі недобудови з покинутим ремонтом в одному маломі містечку одного з районів Київської області,Тому займемося, а не химерними.Таким чином:- родина наших українців. Купили квартиру 2+1 в 2020 році в Анталії - встигли, поки ціни були нормальні (мабуть, читали одну з гілок на цьому форумі. Чесне слово: не знав їх до червня 2021 року).- облаштувалися та замислилися над тим, як заробляти гроші. Подушка безпеки є і була: чоловік працює дистанційно, не просить у100kФунтів та має десь 1500 доларів на місяць.- жінка на те й жінка, щоби забезпечувати "тил".- ось саме цікаве про "тил" та жінку.1) Шукали та знайшли в оренду квартиру в Анталії під бізнес жінки: квартира на першому ("нульовому" за європейською класифікацією) поверсі, окремий вхід з вулиці. Майже центр міста (це важливо). Тут головним є те, що такі квартири зазвичай дешевші в оренду. В Україні різниці немає, а ось в Анталії - є!2) Орендна плата 1200 лір (3 600 гривень) за місяць.3) Чоловік зробив ремонт- трохи пізніше, який ремонт.4) Замінили ламінат на підлозі, наклеїли на одній з стін шпалери. Встановили майже офісні меблі. Взагалі попрацювали охайно та з розумом. Виглядає дуже пристойно.5) Зробили перукарьский - тільки для жінок - салон.Банальна річ. Ви чули про таке і не раз.Але відчуйте різницю: родина мешкає за кордоном у власній квартирі, майже в раю, і чоловік, і жінка мають джерело надходжень. І чоловік, і жінка мають джерело НЕОПОДАТКОВУВАНИХ (який жах!) прибутків. Вивіски "Перукарня" в них немає - клієнти виключно під запис телефоном.6) Беремо калькулятор. Оренда квартири в 100 кв. м - 1200 лір на місяць (для довідки: зазвичай в ці дні вже не знайти квартиру в оренду поблизу моря дешевше 3500 лір - 10 500 гривень - але це поблизу моря). В квартирі все продумали: жінка-відвідувачка сідає в крісло до майстра - бачить себе в дзеркало - у дзеркалі бачить відображення величезного - на всю стіну - вікна - а за вікном - тільки зелений газон (подбали про те).Одна стрижка жіноча - 100 лір (10 євро).7) Клієнтки з української (де ж правду подіти - і російської) діаспори по запису; телефон передають одна одній. Клієнтки не втовпляться.Звичайна арифметика.Якщо спробувати зробити небезпечну річ та намагатися порахувати чужі гроші: припустимо, в день 10 клієнток. Тоді виручка за місяць 25х10х100=25 000 лір або 2 500 євро.Гадаю, реально менше, не питав...Ну ось так: і вівці цілі (живуть на курорті) у власній квартирі і вовки (чоловік та діти) ситі...Хто з форумчан буде в цей день в Анталії - запрошую дивитися футбол "Україна-Англія" на великому екрані в кафе на набережній Коньяалти.Кафе та адреса:Це праворуч від 5-ти зіркового готелю Sea Life (один з форумчан перед куівлею квартири - от же мудро зробив і головне - вчасно - зупинявся саме в ньому), прикмета: зелений парк та StarBuсks - праворуч - в глибині парку.Я під"їду на ровері - там мене хось хотів потримати за шию... Нехай потримає...