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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 лип, 2021 15:26
Ну, як всі вже зрозуміли, поради від нашого ізраїльського товариша, дуже задоволеного купівлею замість квартири в Ізраїлі недобудови з покинутим ремонтом в одному маломі містечку одного з районів Київської області, або цінні, або дуже цінні.
Тому займемося інвестиціями реальними, а не химерними.
Попередження: не всім сподобається. Але зроблено саме так. Бізнес є бізнес... Буває і такий...
Таким чином:
- родина наших українців. Купили квартиру 2+1 в 2020 році в Анталії - встигли, поки ціни були нормальні (мабуть, читали одну з гілок на цьому форумі. Чесне слово: не знав їх до червня 2021 року).
- облаштувалися та замислилися над тим, як заробляти гроші. Подушка безпеки є і була: чоловік працює дистанційно, не просить у UK 100kФунтів та має десь 1500 доларів на місяць.
- жінка на те й жінка, щоби забезпечувати "тил".
- ось саме цікаве про "тил" та жінку.
1) Шукали та знайшли в оренду квартиру в Анталії під бізнес жінки: квартира на першому ("нульовому" за європейською класифікацією) поверсі, окремий вхід з вулиці. Майже центр міста (це важливо). Тут головним є те, що такі квартири зазвичай дешевші в оренду. В Україні різниці немає, а ось в Анталії - є!
2) Орендна плата 1200 лір (3 600 гривень) за місяць.
3) Чоловік зробив ремонт під бізнес жінки - трохи пізніше, який ремонт.
4) Замінили ламінат на підлозі, наклеїли на одній з стін шпалери. Встановили майже офісні меблі. Взагалі попрацювали охайно та з розумом. Виглядає дуже пристойно.
5) Зробили перукарьский - тільки для жінок - салон.
Банальна річ. Ви чули про таке і не раз.
Але відчуйте різницю: родина мешкає за кордоном у власній квартирі, майже в раю, і чоловік, і жінка мають джерело надходжень. І чоловік, і жінка мають джерело НЕОПОДАТКОВУВАНИХ (який жах!) прибутків. Вивіски "Перукарня" в них немає - клієнти виключно під запис телефоном.
6) Беремо калькулятор. Оренда квартири в 100 кв. м - 1200 лір на місяць (для довідки: зазвичай в ці дні вже не знайти квартиру в оренду поблизу моря дешевше 3500 лір - 10 500 гривень - але це поблизу моря). В квартирі все продумали: жінка-відвідувачка сідає в крісло до майстра - бачить себе в дзеркало - у дзеркалі бачить відображення величезного - на всю стіну - вікна - а за вікном - тільки зелений газон (подбали про те).
Одна стрижка жіноча - 100 лір (10 євро). 12 клієнток - відбили оренду за місяць.
7) Клієнтки з української (де ж правду подіти - і російської) діаспори по запису; телефон передають одна одній. Клієнтки не втовпляться. Та й взагілі 12 клієнток за місяць відбивають оренду квартири в 100 кв. метрів.
Звичайна арифметика.
Якщо спробувати зробити небезпечну річ та намагатися порахувати чужі гроші: припустимо, в день 10 клієнток. Тоді виручка за місяць 25х10х100=25 000 лір або 2 500 євро.
Гадаю, реально менше, не питав...
Ну ось так: і вівці цілі (живуть на курорті у власній квартирі) і вовки (чоловік та діти) ситі...
Ну ось так: "Інвестуємо в нарухомість за кордоном"...
Інвестуємо, а не базікаємо...
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akurt
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Додано: Суб 03 лип, 2021 15:56
akurt написав:
Ну, як всі вже зрозуміли, поради від нашого ізраїльського товариша, дуже задоволеного купівлею замість квартири в Ізраїлі недобудови з покинутим ремонтом в одному маломі містечку одного з районів Київської області, або цінні, або дуже цінні.
Тому займемося інвестиціями реальними
, а не химерними.Попередження: не всім сподобається. Але зроблено саме так. Бізнес є бізнес... Буває і такий...
Таким чином:
- родина наших українців. Купили квартиру 2+1 в 2020 році в Анталії - встигли, поки ціни були нормальні (мабуть, читали одну з гілок на цьому форумі. Чесне слово: не знав їх до червня 2021 року
).
- облаштувалися та замислилися над тим, як заробляти гроші. Подушка безпеки є і була: чоловік працює дистанційно, не просить у UK
100kФунтів та має десь 1500 доларів на місяць.
- жінка на те й жінка, щоби забезпечувати "тил".
- ось саме цікаве про "тил" та жінку.
1) Шукали та знайшли в оренду квартиру в Анталії під бізнес жінки: квартира на першому ("нульовому" за європейською класифікацією) поверсі, окремий вхід з вулиці. Майже центр міста (це важливо). Тут головним є те, що такі квартири зазвичай дешевші в оренду. В Україні різниці немає, а ось в Анталії - є!
2) Орендна плата 1200 лір (3 600 гривень) за місяць.
3) Чоловік зробив ремонт під бізнес жінки
- трохи пізніше, який ремонт.
4) Замінили ламінат на підлозі, наклеїли на одній з стін шпалери. Встановили майже офісні меблі. Взагалі попрацювали охайно та з розумом. Виглядає дуже пристойно.
5) Зробили перукарьский - тільки для жінок - салон.
Банальна річ. Ви чули про таке і не раз.
Але відчуйте різницю: родина мешкає за кордоном у власній квартирі, майже в раю, і чоловік, і жінка мають джерело надходжень. І чоловік, і жінка мають джерело НЕОПОДАТКОВУВАНИХ (який жах!) прибутків. Вивіски "Перукарня" в них немає - клієнти виключно під запис телефоном.
6) Беремо калькулятор. Оренда квартири в 100 кв. м - 1200 лір на місяць (для довідки: зазвичай в ці дні вже не знайти квартиру в оренду поблизу моря дешевше 3500 лір - 10 500 гривень - але це поблизу моря). В квартирі все продумали: жінка-відвідувачка сідає в крісло до майстра - бачить себе в дзеркало - у дзеркалі бачить відображення величезного - на всю стіну - вікна - а за вікном - тільки зелений газон (подбали про те).
Одна стрижка жіноча - 100 лір (10 євро). 12 клієнток - відбили оренду за місяць.
7) Клієнтки з української (де ж правду подіти - і російської
) діаспори по запису; телефон передають одна одній. Клієнтки не втовпляться. Та й взагілі 12 клієнток за місяць відбивають оренду квартири в 100 кв. метрів.
Звичайна арифметика.
Якщо спробувати зробити небезпечну річ та намагатися порахувати чужі гроші: припустимо, в день 10 клієнток. Тоді виручка за місяць 25х10х100=25 000 лір або 2 500 євро.
Гадаю, реально менше, не питав...Ну ось так: і вівці цілі (живуть на курорті у власній квартирі) і вовки (чоловік та діти) ситі...
Ну ось так: "Інвестуємо в нарухомість за кордоном
"...
Інвестуємо, а не базікаємо...
Ну що.., знову наш Незнайко в Анталії почав свої фантастичні твори вже тут викладати. Свою гілку загубив, тепер і ця на черзі закриття.
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roberto dark
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:04
roberto dark шабат шалом,мирной субботы.
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Мизантрóп
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:15
"Инвесторы" разошлись не на шутку...
Ай да инвесторы... Сила!
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akurt
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:26
akurt написав:
"Инвесторы" разошлись не на шутку...
Ай да инвесторы... Сила!
То деньги через границу в трусах, то салоны без вывески... ))) Хоть бы молчали чесно слово... Инвесторы...
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stm
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:35
stm написав: akurt написав:
"Инвесторы" разошлись не на шутку...
Ай да инвесторы... Сила!
То деньги через границу в трусах, то салоны без вывески... ))) Хоть бы молчали чесно слово... Инвесторы...
У него вместо вывески, табличка на шее с надписью на турецком - "yemekle beslenmek" ибо деньги из трусов давно закончились.
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roberto dark
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