Додано: Суб 03 лип, 2021 15:26

Ну, як всі вже зрозуміли, поради від нашого ізраїльського товариша, дуже задоволеного купівлею замість квартири в Ізраїлі недобудови з покинутим ремонтом в одному маломі містечку одного з районів Київської області, або цінні, або дуже цінні.



Тому займемося інвестиціями реальними, а не химерними.



Попередження: не всім сподобається. Але зроблено саме так. Бізнес є бізнес... Буває і такий...

Таким чином:

- родина наших українців. Купили квартиру 2+1 в 2020 році в Анталії - встигли, поки ціни були нормальні (мабуть, читали одну з гілок на цьому форумі. Чесне слово: не знав їх до червня 2021 року).

- облаштувалися та замислилися над тим, як заробляти гроші. Подушка безпеки є і була: чоловік працює дистанційно, не просить у UK 100kФунтів та має десь 1500 доларів на місяць.

- жінка на те й жінка, щоби забезпечувати "тил".

- ось саме цікаве про "тил" та жінку.



1) Шукали та знайшли в оренду квартиру в Анталії під бізнес жінки: квартира на першому ("нульовому" за європейською класифікацією) поверсі, окремий вхід з вулиці. Майже центр міста (це важливо). Тут головним є те, що такі квартири зазвичай дешевші в оренду. В Україні різниці немає, а ось в Анталії - є!

2) Орендна плата 1200 лір (3 600 гривень) за місяць.

3) Чоловік зробив ремонт під бізнес жінки - трохи пізніше, який ремонт.

4) Замінили ламінат на підлозі, наклеїли на одній з стін шпалери. Встановили майже офісні меблі. Взагалі попрацювали охайно та з розумом. Виглядає дуже пристойно.

5) Зробили перукарьский - тільки для жінок - салон.



Банальна річ. Ви чули про таке і не раз.

Але відчуйте різницю: родина мешкає за кордоном у власній квартирі, майже в раю, і чоловік, і жінка мають джерело надходжень. І чоловік, і жінка мають джерело НЕОПОДАТКОВУВАНИХ (який жах!) прибутків. Вивіски "Перукарня" в них немає - клієнти виключно під запис телефоном.

6) Беремо калькулятор. Оренда квартири в 100 кв. м - 1200 лір на місяць (для довідки: зазвичай в ці дні вже не знайти квартиру в оренду поблизу моря дешевше 3500 лір - 10 500 гривень - але це поблизу моря). В квартирі все продумали: жінка-відвідувачка сідає в крісло до майстра - бачить себе в дзеркало - у дзеркалі бачить відображення величезного - на всю стіну - вікна - а за вікном - тільки зелений газон (подбали про те).

Одна стрижка жіноча - 100 лір (10 євро). 12 клієнток - відбили оренду за місяць.

7) Клієнтки з української (де ж правду подіти - і російської) діаспори по запису; телефон передають одна одній. Клієнтки не втовпляться. Та й взагілі 12 клієнток за місяць відбивають оренду квартири в 100 кв. метрів.

Звичайна арифметика.

Якщо спробувати зробити небезпечну річ та намагатися порахувати чужі гроші: припустимо, в день 10 клієнток. Тоді виручка за місяць 25х10х100=25 000 лір або 2 500 євро.

Гадаю, реально менше, не питав...

Ну ось так: і вівці цілі (живуть на курорті у власній квартирі) і вовки (чоловік та діти) ситі...

Ну ось так: "Інвестуємо в нарухомість за кордоном"...

Інвестуємо, а не базікаємо...