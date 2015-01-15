Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Значить так, Анталія - + 30, вологість 60%...
Тиль-Авів, + 31, вологість 59%...
Як то кажуть, дрівно з очей повитягуйтЄ
Так это на моменте. Позавчера в Анталии было +43, а в Тель-Авиве +33. Разница есть? А следующая неделя? В Анталии в основном на пару градусов жарче, чем там где я живу, да и вообще - я никого не призываю покупать квартиры и приезжать отдыхать в Израиле ( В ОТЛИЧИИ ОТ КОЕ-КОГО). Идите себе и купайтесь на здоровье в ЖЁЛТОЙ воде, в речке вонючке и живите в зассаных хрущах, по завету вашего же Гэксперта акурта
akurt написав:Не хочется листать страницы форума - зачем на него тратить время - но наш израильский друг собственноручно - кажется в апреле или мае - писал на этом форуме, что живет в арендованной в Израиле квартире. При этого стыдливо умалчивал название города в Земле обетованной. Самый удачный инвестиционный проект - всем на заметку - покупка осенью 2019 недостроя в Ирпени, где с осени 2019 по март 2021 пытался сделать - know-how (!!!!) - "дистанционный ремонт по Вайберу". Рукожопые подоили конкретно... Бросил прикольно-дистанционную затею 6 марта 2021 года, дав команду рукожопым из Израиля по Вайберу. Сейчас нам говорит, что тот недострой с брошенным ремонтом может продать с профитом +35 000 долларов. Может быть, я не знаю. Я не специалист по малым городам районов Киевской области... Я такую идею вообще-то поддержал: получить +35 000 долларов. Но тут есть проблема: он невыездной из Израиля. Так что пока без жилья и без +35000... Того и заметно нервничает... Но такие специалисты нам всем нужны: многое становится и виднее, и понятнее.
Пусть сначала зафиксирует эти 35 куе прибыли, на словах мы тут в интернете все миллиардеры
Все зафиксено уже и даже переложено в Израиле, в нааамного более выгодный проект. Но увы, это только для обладателей израильского паспорта. Надеюсь для вас есть возможность делать инвестиции не только в КРЖН, который то растёт, то камнем вниз. И тем более не в ТУРЕЦКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ!!! Удачи вам в угадывании трендов дружище.
P.S. Вроде бы всем ответил. Где этот акурт пропал? Дайте мне его сюда..хоть за горло подержать
У людини проста психологічно-грошова травма. Але це має позитив: форумчани бачуть як НЕ треба інвестувати в нерухомість. Все дружно вже помітили, що сидячи в Ізраїлі, ненавидить ТІЛЬКИ одну країну - Туреччину! У Туреччині ненавидить ТІЛЬКИ одне місто - Анталія! Кумедно, що ніколи НІКОЛИ НІ-КО-ЛИ не був ні в Туреччині, ні в Анталії (примітка: слово "ніколи" походить від слова "ніколи"). Є позитив: спеціалст з вологості повітря.
Я тут бачу позитив: люди форуму думають та гадають, куди інвестувати гроші. Квартир в Україні вже накупилися по саму шию... Ось нам і карти у руки: пан роберто нам розкаже, як та що купував, як саме та що краще зробити. Слухаємо та записуємо. Виконуємо, а чого б і ні... Вихідні дані: - зарплатня 5 000 шекелів на місяць. - власні збереження станом на червень 2021 року (75000$-50000$ (недобуд в Ірпені)-13000$ (виплачено рукожопим у 2019-2021 роках за спробу почати ремонт в Ірпені). - стартова ціна квартири без ремонту в місті (приховує, але ми то знаємо) 1 636 300 шекелів. - умова кредитної лінії: перший внесок 30% або 490 890 шекелів. - відсоткова ставка по іпотечному кредиту - не більше 5,1% річних. - не громадянам Ізраїля іпотечні кредити віидають тільки приватні банки. - квартири готові "під ключ" - виключно за іпотечним кредитом ДЕРЖАВНИХ банків, а державні банки іноземців не кредитують. - інветиція в котлован (не впевнений, що всім подобається). - метод переправлення грошей з України в Ізраїль? - послуги юриста... адвоката... податки... інше...
(далі послухаємо)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 лип, 2021 12:17, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Значить так, Анталія - + 30, вологість 60%...
Тиль-Авів, + 31, вологість 59%...
Як то кажуть, дрівно з очей повитягуйтЄ
Так это на моменте. Позавчера в Анталии было +43, а в Тель-Авиве +33. Разница есть? А следующая неделя? В Анталии в основном на пару градусов жарче, чем там где я живу, да и вообще - я никого не призываю покупать квартиры и приезжать отдыхать в Израиле ( В ОТЛИЧИИ ОТ КОЕ-КОГО). Идите себе и купайтесь на здоровье в ЖЁЛТОЙ воде, в речке вонючке и живите в зассаных хрущах, по завету вашего же Гэксперта акурта
Я взагалі-то семітофіл, але одну вєтвь семітів однозначно не долюблюю... ти чудовий приклад чому так
Шкода, що один дядя вас усіх не ...
Я живу в набагато гірших погодних умовах, але як ти можеш по собі знати, до спеки звикаєш швидше і приємніше, ніж до холода...
У мене за вікном наразі +45, зранку до 10 я поплавав в басейні і позагоряв... Ввечері, коли буде десь +35-38 пройдусь, повітрям свіженьким подихаю.
Поки пан роберто готує поради форумчанам, як стати власником квартири в Ізраїлі - правда, в"їзд/виїзд з держави-фортеці для українців закрито - "Дозволено виключно за наявності спеціального дозволу компетентних органів Держави ІзраїльУсі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними). Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції. " - піду і я поплаваю у басейні...
Ну, як всі вже зрозуміли, поради від нашого ізраїльського товариша, дуже задоволеного купівлею замість квартири в Ізраїлі недобудови з покинутим ремонтом в одному маломі містечку одного з районів Київської області, або цінні, або дуже цінні.
Тому займемося інвестиціями реальними, а не химерними.
Попередження: не всім сподобається. Але зроблено саме так. Бізнес є бізнес... Буває і такий... Таким чином: - родина наших українців. Купили квартиру 2+1 в 2020 році в Анталії - встигли, поки ціни були нормальні (мабуть, читали одну з гілок на цьому форумі. Чесне слово: не знав їх до червня 2021 року). - облаштувалися та замислилися над тим, як заробляти гроші. Подушка безпеки є і була: чоловік працює дистанційно, не просить у UK 100kФунтів та має десь 1500 доларів на місяць. - жінка на те й жінка, щоби забезпечувати "тил". - ось саме цікаве про "тил" та жінку.
1) Шукали та знайшли в оренду квартиру в Анталії під бізнес жінки: квартира на першому ("нульовому" за європейською класифікацією) поверсі, окремий вхід з вулиці. Майже центр міста (це важливо). Тут головним є те, що такі квартири зазвичай дешевші в оренду. В Україні різниці немає, а ось в Анталії - є! 2) Орендна плата 1200 лір (3 600 гривень) за місяць. 3) Чоловік зробив ремонт під бізнес жінки - трохи пізніше, який ремонт. 4) Замінили ламінат на підлозі, наклеїли на одній з стін шпалери. Встановили майже офісні меблі. Взагалі попрацювали охайно та з розумом. Виглядає дуже пристойно. 5) Зробили перукарьский - тільки для жінок - салон.
Банальна річ. Ви чули про таке і не раз. Але відчуйте різницю: родина мешкає за кордоном у власній квартирі, майже в раю, і чоловік, і жінка мають джерело надходжень. І чоловік, і жінка мають джерело НЕОПОДАТКОВУВАНИХ (який жах!) прибутків. Вивіски "Перукарня" в них немає - клієнти виключно під запис телефоном. 6) Беремо калькулятор. Оренда квартири в 100 кв. м - 1200 лір на місяць (для довідки: зазвичай в ці дні вже не знайти квартиру в оренду поблизу моря дешевше 3500 лір - 10 500 гривень - але це поблизу моря). В квартирі все продумали: жінка-відвідувачка сідає в крісло до майстра - бачить себе в дзеркало - у дзеркалі бачить відображення величезного - на всю стіну - вікна - а за вікном - тільки зелений газон (подбали про те). Одна стрижка жіноча - 100 лір (10 євро). 12 клієнток - відбили оренду за місяць. 7) Клієнтки з української (де ж правду подіти - і російської) діаспори по запису; телефон передають одна одній. Клієнтки не втовпляться. Та й взагілі 12 клієнток за місяць відбивають оренду квартири в 100 кв. метрів. Звичайна арифметика. Якщо спробувати зробити небезпечну річ та намагатися порахувати чужі гроші: припустимо, в день 10 клієнток. Тоді виручка за місяць 25х10х100=25 000 лір або 2 500 євро. Гадаю, реально менше, не питав... Ну ось так: і вівці цілі (живуть на курорті у власній квартирі) і вовки (чоловік та діти) ситі... Ну ось так: "Інвестуємо в нарухомість за кордоном"... Інвестуємо, а не базікаємо...
akurt написав:Ну, як всі вже зрозуміли, поради від нашого ізраїльського товариша, дуже задоволеного купівлею замість квартири в Ізраїлі недобудови з покинутим ремонтом в одному маломі містечку одного з районів Київської області, або цінні, або дуже цінні.
Тому займемося інвестиціями реальними, а не химерними.
Попередження: не всім сподобається. Але зроблено саме так. Бізнес є бізнес... Буває і такий... Таким чином: - родина наших українців. Купили квартиру 2+1 в 2020 році в Анталії - встигли, поки ціни були нормальні (мабуть, читали одну з гілок на цьому форумі. Чесне слово: не знав їх до червня 2021 року). - облаштувалися та замислилися над тим, як заробляти гроші. Подушка безпеки є і була: чоловік працює дистанційно, не просить у UK 100kФунтів та має десь 1500 доларів на місяць. - жінка на те й жінка, щоби забезпечувати "тил". - ось саме цікаве про "тил" та жінку.
1) Шукали та знайшли в оренду квартиру в Анталії під бізнес жінки: квартира на першому ("нульовому" за європейською класифікацією) поверсі, окремий вхід з вулиці. Майже центр міста (це важливо). Тут головним є те, що такі квартири зазвичай дешевші в оренду. В Україні різниці немає, а ось в Анталії - є! 2) Орендна плата 1200 лір (3 600 гривень) за місяць. 3) Чоловік зробив ремонт під бізнес жінки - трохи пізніше, який ремонт. 4) Замінили ламінат на підлозі, наклеїли на одній з стін шпалери. Встановили майже офісні меблі. Взагалі попрацювали охайно та з розумом. Виглядає дуже пристойно. 5) Зробили перукарьский - тільки для жінок - салон.
Банальна річ. Ви чули про таке і не раз. Але відчуйте різницю: родина мешкає за кордоном у власній квартирі, майже в раю, і чоловік, і жінка мають джерело надходжень. І чоловік, і жінка мають джерело НЕОПОДАТКОВУВАНИХ (який жах!) прибутків. Вивіски "Перукарня" в них немає - клієнти виключно під запис телефоном. 6) Беремо калькулятор. Оренда квартири в 100 кв. м - 1200 лір на місяць (для довідки: зазвичай в ці дні вже не знайти квартиру в оренду поблизу моря дешевше 3500 лір - 10 500 гривень - але це поблизу моря). В квартирі все продумали: жінка-відвідувачка сідає в крісло до майстра - бачить себе в дзеркало - у дзеркалі бачить відображення величезного - на всю стіну - вікна - а за вікном - тільки зелений газон (подбали про те). Одна стрижка жіноча - 100 лір (10 євро). 12 клієнток - відбили оренду за місяць. 7) Клієнтки з української (де ж правду подіти - і російської) діаспори по запису; телефон передають одна одній. Клієнтки не втовпляться. Та й взагілі 12 клієнток за місяць відбивають оренду квартири в 100 кв. метрів. Звичайна арифметика. Якщо спробувати зробити небезпечну річ та намагатися порахувати чужі гроші: припустимо, в день 10 клієнток. Тоді виручка за місяць 25х10х100=25 000 лір або 2 500 євро. Гадаю, реально менше, не питав... Ну ось так: і вівці цілі (живуть на курорті у власній квартирі) і вовки (чоловік та діти) ситі... Ну ось так: "Інвестуємо в нарухомість за кордоном"... Інвестуємо, а не базікаємо...
Ну що.., знову наш Незнайко в Анталії почав свої фантастичні твори вже тут викладати. Свою гілку загубив, тепер і ця на черзі закриття.
flyman написав:Я все чекаю, коли яка акула бізнесу наважиться взяти мене експертом по DeFi на сікс фігурес заларі у хвунтах Стерлінга, согласєн навіть в охфіс, аби за рік наскирдануть на UK кавалірку в місті не менше обл. центра неньки
Ти це, спочатку ознайомся з податковими ставками на такі зряплати
імхо, ти не погодишся стіки королеві відстігати ))))
Флай, які думки стосовно податків в ЮК? Готовий відкашлювати з 6 фігур суларі?
Запросто. Це ж яка пенсія буде! Одного! Европейская!
Так і є... запливаю з маскою трубкою досить далеко - все дно видно. Цікаво, що щоденно змінюється контингент риб... ходять риби стаями... Один раз на 2 тижні виходимо на яхті у відкрите море на незаселений острів, там взагалі не вода, а сльоза... Вихід в море на весь день з 10-00 до 17-00 - 130 лір (13 євро) з дорослого, діти безкоштовно. На яхті після першої зупинки (всього зупинок - 4) накривають повноцінний обід - рибу Дорадо жарять при вас на камбузі. Після другої зупинки - подають варену кукурудзу, чай та печиво. Після третьої - тарілку фруктів (диня та кавун). Те саме, але з трансфером прямо від будинка в Анталії - 200 лір або 20 євро.
Як закінчить заливати ФЕДя баблом та підніме ставки, то надіюсь, що матиму 1куе пасивного доходу, тоді мені філіпінки будуть рибу смажити, а я філіпінок.