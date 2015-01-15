akurt написав:

інвестиції в закордонну нерухомість.

особливо там, де ніколи в житті не був

Підсумки суботи проЗапам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.Якщо десь -- вологість повітря 59% - інвестувати не можна.(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.