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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:44

Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був - вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)

Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:14

  akurt написав:Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був - вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)

Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.

акурт, ти можеш виливати помиї у свої темі про Анталію,
нема чого тут гадити.

А так тема купівлі в Анталії закрита бо на піку цін купуватимуть хіба Успіхи, і то по дорозі, якщо не пролюблять смарта.

Чекаєм падіння на 30% і більше, і тільки тоді, якщо вщухне ковідобісся, задумуємся про нерухомість закордоном.

Зараз два жирних мінуса:
1. Комічні ціни.
2. Ковідні обмеження.

От як цього не стане, тоді і можна буде інвестувати в нерухомість за кордоном.

Ще раз прохання.
Не починати, і не продовжувати склоки.
Не постити простирадла тексту.
Писати коротко і по суті.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:30

  akurt написав:Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був - вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)

Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.


Сапожник настукался, портной настегался, музыкант наканифолился, немец насвистался, а ЛАКЕЙ НАЛИЗАЛСЯ :D
roberto dark
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