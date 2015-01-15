akurt написав:
Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був
- вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)
Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.
акурт, ти можеш виливати помиї у свої темі про Анталію,
нема чого тут гадити.
А так тема купівлі в Анталії закрита бо на піку цін купуватимуть хіба Успіхи, і то по дорозі, якщо не пролюблять смарта.
Чекаєм падіння на 30% і більше, і тільки тоді, якщо вщухне ковідобісся, задумуємся про нерухомість закордоном.
Зараз два жирних мінуса:
1. Комічні ціни.
2. Ковідні обмеження.
От як цього не стане, тоді і можна буде інвестувати в нерухомість за кордоном.
Ще раз прохання.
Не починати, і не продовжувати склоки.
Не постити простирадла тексту.
Писати коротко і по суті.