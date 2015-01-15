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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:44

Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був - вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)

Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:14

  akurt написав:Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був - вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)

Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.

акурт, ти можеш виливати помиї у свої темі про Анталію,
нема чого тут гадити.

А так тема купівлі в Анталії закрита бо на піку цін купуватимуть хіба Успіхи, і то по дорозі, якщо не пролюблять смарта.

Чекаєм падіння на 30% і більше, і тільки тоді, якщо вщухне ковідобісся, задумуємся про нерухомість закордоном.

Зараз два жирних мінуса:
1. Космічні ціни.
2. Ковідні обмеження.

От як цього не стане, тоді і можна буде інвестувати в нерухомість за кордоном.

Ще раз прохання.
Не починати, і не продовжувати склоки.
Не постити простирадла тексту.
Писати коротко і по суті.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 лип, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:24

  akurt написав:Для справки: Умеренно сухой воздух 55—70%
Давно известен факт (но НЕ ВСЕМ), что оптимальная влажность воздуха для человека находится в диапазоне от 45 до 65%.
если оптимум 45...65, то 55...70 - это умеренно влажный воздух, а не сухой. Ну, просто потому, что влажность 55...70 больше, чем влажность 45...65, если кто не понял.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 06:36

Підведемо підсумки акуртівського "воскресіння"...

Хвороба прогресує навіть швидше ніж здавалося. БЕЗПЕРЕЧНО ДАЛАСЬ ВЗНАКИ ЩЕ Й АДСЬКА СПЕКА У АНТАЛІЇ !!! ТУРЕЦЬКІ ПСИХІАТРИ виявились зовсім безпорадними. Так, що акурту терміново потрібно задуматись над альтернативним способ лікування, паралельно із більш комфортним кліматом, щоб голова не перегрівалась так сильно на сонці. Я вже не раз казав, що найкращий варіант було би повернення у Львів, на рідну Кульпарківську. І не гайте даремно часу писаниною ДУРНИЦЬ на форумі :!:
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 04 лип, 2021 07:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 06:51

Не будьте байдужим!!! Врятуємо вмираюче створіння разом!!! Свободу манАкурту!!!
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

June was certainly full of exciting news for the property market. The month started with house price growth reaching it’s highest rate since 2004. In a report from e.surv, the average price in England and Wales increased by 0.5% on the month, and 13.4% on the year. The report also found that North West house prices increased at a staggering annual rate of up to 20.9%, further solidifying the region’s status as a prime property hotspot.

The rental market is another that’s performing exceptionally well. The sector is currently worth an estimated £1.3trn, whilst rental incomes are up by an incredible 68% since the 2008/09 recession. Arguably the biggest news in the rental market was the revelation that renting a property is now cheaper than buying a home for first-time buyers. With affordability now one of the many positives to renting, the market is sure to continue its impressive performance for the foreseeable future.
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