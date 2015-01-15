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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:44
Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був - вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)
Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.
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akurt
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:14
akurt написав:
Підсумки суботи про інвестиції в закордонну нерухомість.
Запам"ятайте цей день: 03 липня 2021 року.
Людина з базовою фінансовою освітою ввела новий критерій інвестицій за кордоном: якщо десь вологість повітря 51% - інвестувати можна. Наприклад, пустеля в Ізраїлі.
Якщо десь - особливо там, де ніколи в житті не був
- вологість повітря 59% - інвестувати не можна.
(Сам, правда інвестував в Ірпінь, де вологість повітря 77%. Але так у справжніх фахівців буває...)
Всім новий критерій інвестицій записати в записник та керуватися.
акурт, ти можеш виливати помиї у свої темі про Анталію,
нема чого тут гадити.
А так тема купівлі в Анталії закрита бо на піку цін купуватимуть хіба Успіхи, і то по дорозі, якщо не пролюблять смарта.
Чекаєм падіння на 30% і більше, і тільки тоді, якщо вщухне ковідобісся, задумуємся про нерухомість закордоном.
Зараз два жирних мінуса:
1. Космічні ціни.
2. Ковідні обмеження.
От як цього не стане, тоді і можна буде інвестувати в нерухомість за кордоном.
Ще раз прохання.
Не починати, і не продовжувати склоки.
Не постити простирадла тексту.
Писати коротко і по суті.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 04 лип, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 23:24
akurt написав:
Для справки: Умеренно сухой воздух 55—70%
Давно известен факт (но НЕ ВСЕМ), что оптимальная влажность воздуха для человека находится в диапазоне от 45 до 65
%.
если оптимум 45...65, то 55...70 - это умеренно влажный воздух, а не сухой. Ну, просто потому, что влажность 55...70 больше, чем влажность 45...65, если кто не понял.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:12
Доброго дня,шановному товариству.
Цікавить питання інвестицій в США. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь.
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mixei
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:40
June was certainly full of exciting news for the property market. The month started with house price growth reaching it’s highest rate since 2004. In a report from e.surv, the average price in England and Wales increased by 0.5% on the month, and 13.4% on the year. The report also found that North West house prices increased at a staggering annual rate of up to 20.9%, further solidifying the region’s status as a prime property hotspot.
The rental market is another that’s performing exceptionally well. The sector is currently worth an estimated £1.3trn, whilst rental incomes are up by an incredible 68% since the 2008/09 recession. Arguably the biggest news in the rental market was the revelation that renting a property is now cheaper than buying a home for first-time buyers. With affordability now one of the many positives to renting, the market is sure to continue its impressive performance for the foreseeable future.
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change_pm
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:49
roberto dark
Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі"
, хоча насправді куплялося як запасний аеродром...
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mixei
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:51
change_pm написав:
June was certainly full of exciting news for the property market. The month started with house price growth reaching it’s highest rate since 2004. In a report from e.surv, the average price in England and Wales increased by 0.5% on the month, and 13.4% on the year. The report also found that North West house prices increased at a staggering annual rate of up to 20.9%, further solidifying the region’s status as a prime property hotspot.
The rental market is another that’s performing exceptionally well. The sector is currently worth an estimated £1.3trn, whilst rental incomes are up by an incredible 68% since the 2008/09 recession. Arguably the biggest news in the rental market was the revelation that renting a property is now cheaper than buying a home for first-time buyers. With affordability now one of the many positives to renting, the market is sure to continue its impressive performance for the foreseeable future.
непогане відео, яке пояснює, чому ніби інфляція є, але не надовго, та чому бачим ріст цін на нерухомість і все таке, плюс феномен Японії, який тепер буде в США та ЄС, і, можливо через пару років в Китаї, але там може бути ще гірше, тая як ручне керування, а не система противаг.
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flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:59
Долярчику посвящается
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Был недавно в гостях у знакомых и решил сфотографировать как в Израиле строят новые проекты. Обратите внимание на ПЛОТНОСТЬ застройки
Киеву и рукожопым большой привет
Внизу мелкие белые здания - это почта, банки, минимаркет, кафешки. В 5 минутах ходьбы огромный торговый центр.
[url]=https://radikal.ru]
[/url]
А как там в Анталии с песочными пляжами ? По камням в резиновых тапках гоняют?
Oбращаем внимание на количество отдыхающих на ближайшем ко мне пляже, в будний день. Кайф ведь правда? Где то в рашке, читал недавно, чуть ли не стоя на пляже загорают? В Сочи что-ли?
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roberto dark
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Додано: Пон 05 лип, 2021 05:43
mixei написав:
Доброго дня,шановному товариству.
Цікавить питання інвестицій в США. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь.
Ку. Я не инвестировал, а купил дом для жизни в Round Rock TX. Инвестировал я в землю Lago Vista TX:)
На форуме бываю редко- нет времени. Если что конкретно интересно - пиши в личку. Но я не не агент. Коммерцией не занимаюсь. По "вымогам" - у меня кредитный рейтинг более 800. Мне лендер без вопросов дает. Показваю 2 крайних W2 и после проверки выписываю чек на 20% стоимости. После этого едем в тайтлс компани. Усе.
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