|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 07:54
mixei написав:roberto dark
Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові
, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі"
, хоча насправді куплялося як запасний аеродром...
Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4144
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лип, 2021 08:03
дєкларировать и по красному калідору
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25266
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1950 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 лип, 2021 08:05
change_pm написав: mixei написав:
Доброго дня,шановному товариству.Цікавить питання інвестицій в США
. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь.
Привіт, бро! )))
Не знаю, чому саме зара тебе цікавлять Штати, я б наразі туди і близько не підходив... і взагалі б не інвестував по-новому...
Моя халупа в одному з північних штатів приносить 20+% гросс, і десь 10% нет.
Пощастило, що БЛМщики оказалісь чесними і чесно плотють рент, а якщо б ні?
Читав же які закони по виселенню, завдячюючи компартіям СОШОА?
Якщо б мої не плотили б, я попав би на 3-5 куе кожен рік видатків, без можливості вигнати нах... халявщиків.
Воно тобі треба
Це було перше, друге - в Штотах такий "пузирище" на ринку нерухомості, коли лусне оххх... буде так боляче багатьом...
так продай, поки пузириться!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25266
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1950 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7196
|935882
|
Нед 04 лип, 2021 23:27
Bolt
|
|232
|33939
|
|
|236
|91740
|
|