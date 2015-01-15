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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:54

  mixei написав:roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі" :), хоча насправді куплялося як запасний аеродром...

Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном


дєкларировать и по красному калідору
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:05

  change_pm написав:
  mixei написав:Доброго дня,шановному товариству.
Цікавить питання інвестицій в США. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь. :D

Привіт, бро! )))

Не знаю, чому саме зара тебе цікавлять Штати, я б наразі туди і близько не підходив... і взагалі б не інвестував по-новому...

Моя халупа в одному з північних штатів приносить 20+% гросс, і десь 10% нет.
Пощастило, що БЛМщики оказалісь чесними і чесно плотють рент, а якщо б ні?

Читав же які закони по виселенню, завдячюючи компартіям СОШОА?

Якщо б мої не плотили б, я попав би на 3-5 куе кожен рік видатків, без можливості вигнати нах... халявщиків.

Воно тобі треба :?:

Це було перше, друге - в Штотах такий "пузирище" на ринку нерухомості, коли лусне оххх... буде так боляче багатьом...

так продай, поки пузириться!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:11

  flyman написав:
дєкларировать и по красному калідору

А хіба ще залишились такі дурні, що бажають купити квартиру в Туреччині??? :roll: Так казав наш горе-інвеШтор з Анталії, що в труселях гроші треба возити :lol:
roberto dark
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