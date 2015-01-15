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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 лип, 2021 08:05
change_pm написав: mixei написав:
Доброго дня,шановному товариству.Цікавить питання інвестицій в США
. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь.
Привіт, бро! )))
Не знаю, чому саме зара тебе цікавлять Штати, я б наразі туди і близько не підходив... і взагалі б не інвестував по-новому...
Моя халупа в одному з північних штатів приносить 20+% гросс, і десь 10% нет.
Пощастило, що БЛМщики оказалісь чесними і чесно плотють рент, а якщо б ні?
Читав же які закони по виселенню, завдячюючи компартіям СОШОА?
Якщо б мої не плотили б, я попав би на 3-5 куе кожен рік видатків, без можливості вигнати нах... халявщиків.
Воно тобі треба
Це було перше, друге - в Штотах такий "пузирище" на ринку нерухомості, коли лусне оххх... буде так боляче багатьом...
так продай, поки пузириться!
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flyman
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:24
Короче поділюсь спостереженням:
- який вже рік купляю і їм іранські кавуни, не завжди бувають супер червоні і солодкі, але ні разу не відчував нітрати після споживання...
- в той же час купляючи кавун в Україні через раз відчуття, шо нітратів дохє...а
От як так може бути?
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change_pm
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:26
flyman написав:
так продай, поки пузириться!
І чьо робить з баблом?
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change_pm
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54
roberto dark написав: change_pm написав: flyman написав:
так продай, поки пузириться!
І чьо робить з баблом?
Як що? Бабло в труселя і гайда в свою улюблену Туреччину квартири в Хурмі купляти, поки ще всі інвеШтори не розкупили
У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...
удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?
утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?
15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?
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change_pm
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