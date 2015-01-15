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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:05

  change_pm написав:
  mixei написав:Доброго дня,шановному товариству.
Цікавить питання інвестицій в США. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь. :D

Привіт, бро! )))

Не знаю, чому саме зара тебе цікавлять Штати, я б наразі туди і близько не підходив... і взагалі б не інвестував по-новому...

Моя халупа в одному з північних штатів приносить 20+% гросс, і десь 10% нет.
Пощастило, що БЛМщики оказалісь чесними і чесно плотють рент, а якщо б ні?

Читав же які закони по виселенню, завдячюючи компартіям СОШОА?

Якщо б мої не плотили б, я попав би на 3-5 куе кожен рік видатків, без можливості вигнати нах... халявщиків.

Воно тобі треба :?:

Це було перше, друге - в Штотах такий "пузирище" на ринку нерухомості, коли лусне оххх... буде так боляче багатьом...

так продай, поки пузириться!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:24

От таке буває....

Короче поділюсь спостереженням:

- який вже рік купляю і їм іранські кавуни, не завжди бувають супер червоні і солодкі, але ні разу не відчував нітрати після споживання...
- в той же час купляючи кавун в Україні через раз відчуття, шо нітратів дохє...а

От як так може бути?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:26

  flyman написав:так продай, поки пузириться!

І чьо робить з баблом?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54

  roberto dark написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:так продай, поки пузириться!

І чьо робить з баблом?

Як що? Бабло в труселя і гайда в свою улюблену Туреччину квартири в Хурмі купляти, поки ще всі інвеШтори не розкупили :D

У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:08

change_pm На руководящі ролі своїх хватає і євреїв, і не євреїв. Але роботи всякої не престіжної для українських заробітчан завалісь . Пенсію мінімальну платять усім обладателям синього паспорту, щоб з голоду не здох. О таке .. :P
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:11

  change_pm написав:
  flyman написав:так продай, поки пузириться!

І чьо робить з баблом?

якщо не знаєш що робить з баблом - найми фінансового консультанта.
Моя ж думка досить примітивна: не створювати зайвих проблем і ускладнень.
От не розумію, навіщо тобі нерухомість в США, за океаном, і в UK? В чому фішка?
Деверсифікація якась не зрозуміла.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:14

  change_pm написав:У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?

то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу :shock:

і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць! Афігеть, дайтє мнє два.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:19

  flyman написав:якщо не знаєш що робить з баблом - найми фінансового консультанта.
Моя ж думка досить примітивна: не створювати зайвих проблем і ускладнень.
От не розумію, навіщо тобі нерухомість в США, за океаном, і в UK? В чому фішка?
Деверсифікація якась не зрозуміла.

Не знаю, що робити, якщо продати нерухомість, де наразі без проблем можна косити 10% пасивного доходу?

Діверсіфай вигладав проста - англосаксонські країни, дохід в ВКВ.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:21

  flyman написав:
  change_pm написав:У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?

то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу :shock:

і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць! Афігеть, дайтє мнє два.

Бро, це я надихнувся тобою і підняв рейт на хх% ))))

Ось чекаю, хто заплотить... а то Жорік, Йелен і усі ці діла, бабок морє, а манюпасу щось особливо не перепадає... :(
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