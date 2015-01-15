Интересное сообщение проскочило о том, что в мае глава ФРС встречался с генеральным директором Coinbase (крупнейшая американская криптобиржа) г-ном Армстронгом. Произошло это перед тем, как американский центробанк выпустил доклад на тему создания цифрового доллара.



Любопытно, что еще в марте г-н Армстронг закинул идею в медиапространство о том, что на его бирже возможен в будущем листинг госкрипты. И вот тут я хотел бы вернуться к своему посту на фейсбуке от 2017 года . В том посте высказал предположение о том, что проект "биткоин" является подготовкой к созданию государственной криптовалюты. И сейчас (т.е. тогда) нас активно к этому подготавливают. Прошло 4 года и сейчас сам термин госкрипта уже никого не шокирует. Работа проделана хорошая.



Теперь главный вопрос - зачем нужно создавать госкрипту? Какая в этом нужда? Уже тогда в 2017 году было понятно, что не за горами кризис бумажных денег из-за огромных долгов, которые накопили ведущие государства. Сейчас спустя 4 года эта проблема обострилась до предела. Госдолг многих развитых стран сильно превысил размер ВВП и это практически не оставляет никаких шансов на какой-то значимый экономический рост в будущем. Очевидно, что нужно что-то делать с годолгом. Нужно его как-то уничтожить. Списать нельзя - это дефолт. На это никак не может пойти финансовая элита. А вот госкрипта как раз таки очень хорошо может справиться с этой задачей. Вот что я писал тогда по этому поводу -



"Как официальная крипта от ФРС, ЕЦБ, Банка Японии убьет госдолг? Долги же номинированы в "бумажных" деньгах. А новые криптовалюты от ФРС, ЕЦБ со временем заменят эти бумажные валюты. Вполне возможно, будут запущены торги на основных биржах, условный UScoin против USD. И доллар начнет падать к UScoin, т.к. из каждого утюга будут рассказывать, что будущее за Uscoin. И со временем Uscoin просто вытеснит "бумажный" USD. И госдолг, который номинирован в USD, в EUR фактически исчезнет. И система будет перезапущена."



Спустя 4 года в США уже появилась инфраструктура для запуска таких торгов. Есть биржа Coinbase, которая в апреле текущего года провела IPO. Фактически это была полная легализация торговли криптовалютами. Я уже неоднократно обращал внимание, что власти в США никогда даже не заикаются о том, что крипту надо запретить. Все их действия, наоборот, говорят о том, что именно они ее и продвигают.



Сейчас уже практически не остается сомнений в том, что госкрипта будет запущена и по ней начнутся торги, в том числе и к фиату. И весь этот колоссальный госдолг, номинированный в фиате, начнет постоянно обесцениваться к новым цифровым валютам, которые выпустят ведущие государства.