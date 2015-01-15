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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 227228229230>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:05

  change_pm написав:
  mixei написав:Доброго дня,шановному товариству.
Цікавить питання інвестицій в США. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь. :D

Привіт, бро! )))

Не знаю, чому саме зара тебе цікавлять Штати, я б наразі туди і близько не підходив... і взагалі б не інвестував по-новому...

Моя халупа в одному з північних штатів приносить 20+% гросс, і десь 10% нет.
Пощастило, що БЛМщики оказалісь чесними і чесно плотють рент, а якщо б ні?

Читав же які закони по виселенню, завдячюючи компартіям СОШОА?

Якщо б мої не плотили б, я попав би на 3-5 куе кожен рік видатків, без можливості вигнати нах... халявщиків.

Воно тобі треба :?:

Це було перше, друге - в Штотах такий "пузирище" на ринку нерухомості, коли лусне оххх... буде так боляче багатьом...

так продай, поки пузириться!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:24

От таке буває....

Короче поділюсь спостереженням:

- який вже рік купляю і їм іранські кавуни, не завжди бувають супер червоні і солодкі, але ні разу не відчував нітрати після споживання...
- в той же час купляючи кавун в Україні через раз відчуття, шо нітратів дохє...а

От як так може бути?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:26

  flyman написав:так продай, поки пузириться!

І чьо робить з баблом?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54

  roberto dark написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:так продай, поки пузириться!

І чьо робить з баблом?

Як що? Бабло в труселя і гайда в свою улюблену Туреччину квартири в Хурмі купляти, поки ще всі інвеШтори не розкупили :D

У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:08

change_pm На руководящі ролі своїх хватає і євреїв, і не євреїв. Але роботи всякої не престіжної для українських заробітчан завалісь . Пенсію мінімальну платять усім обладателям синього паспорту, щоб з голоду не здох. О таке .. :P
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:11

  change_pm написав:
  flyman написав:так продай, поки пузириться!

І чьо робить з баблом?

якщо не знаєш що робить з баблом - найми фінансового консультанта.
Моя ж думка досить примітивна: не створювати зайвих проблем і ускладнень.
От не розумію, навіщо тобі нерухомість в США, за океаном, і в UK? В чому фішка?
Деверсифікація якась не зрозуміла.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:14

  change_pm написав:У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?

то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу :shock:

і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць! Афігеть, дайтє мнє два.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:19

  flyman написав:якщо не знаєш що робить з баблом - найми фінансового консультанта.
Моя ж думка досить примітивна: не створювати зайвих проблем і ускладнень.
От не розумію, навіщо тобі нерухомість в США, за океаном, і в UK? В чому фішка?
Деверсифікація якась не зрозуміла.

Не знаю, що робити, якщо продати нерухомість, де наразі без проблем можна косити 10% пасивного доходу?

Діверсіфай вигладав проста - англосаксонські країни, дохід в ВКВ.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:21

  flyman написав:
  change_pm написав:У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?

то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу :shock:

і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць! Афігеть, дайтє мнє два.

Бро, це я надихнувся тобою і підняв рейт на хх% ))))

Ось чекаю, хто заплотить... а то Жорік, Йелен і усі ці діла, бабок морє, а манюпасу щось особливо не перепадає... :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:58

change_pm

Интересное сообщение проскочило о том, что в мае глава ФРС встречался с генеральным директором Coinbase (крупнейшая американская криптобиржа) г-ном Армстронгом. Произошло это перед тем, как американский центробанк выпустил доклад на тему создания цифрового доллара.

Любопытно, что еще в марте г-н Армстронг закинул идею в медиапространство о том, что на его бирже возможен в будущем листинг госкрипты. И вот тут я хотел бы вернуться к своему посту на фейсбуке от 2017 года . В том посте высказал предположение о том, что проект "биткоин" является подготовкой к созданию государственной криптовалюты. И сейчас (т.е. тогда) нас активно к этому подготавливают. Прошло 4 года и сейчас сам термин госкрипта уже никого не шокирует. Работа проделана хорошая.

Теперь главный вопрос - зачем нужно создавать госкрипту? Какая в этом нужда? Уже тогда в 2017 году было понятно, что не за горами кризис бумажных денег из-за огромных долгов, которые накопили ведущие государства. Сейчас спустя 4 года эта проблема обострилась до предела. Госдолг многих развитых стран сильно превысил размер ВВП и это практически не оставляет никаких шансов на какой-то значимый экономический рост в будущем. Очевидно, что нужно что-то делать с годолгом. Нужно его как-то уничтожить. Списать нельзя - это дефолт. На это никак не может пойти финансовая элита. А вот госкрипта как раз таки очень хорошо может справиться с этой задачей. Вот что я писал тогда по этому поводу -

"Как официальная крипта от ФРС, ЕЦБ, Банка Японии убьет госдолг? Долги же номинированы в "бумажных" деньгах. А новые криптовалюты от ФРС, ЕЦБ со временем заменят эти бумажные валюты. Вполне возможно, будут запущены торги на основных биржах, условный UScoin против USD. И доллар начнет падать к UScoin, т.к. из каждого утюга будут рассказывать, что будущее за Uscoin. И со временем Uscoin просто вытеснит "бумажный" USD. И госдолг, который номинирован в USD, в EUR фактически исчезнет. И система будет перезапущена."

Спустя 4 года в США уже появилась инфраструктура для запуска таких торгов. Есть биржа Coinbase, которая в апреле текущего года провела IPO. Фактически это была полная легализация торговли криптовалютами. Я уже неоднократно обращал внимание, что власти в США никогда даже не заикаются о том, что крипту надо запретить. Все их действия, наоборот, говорят о том, что именно они ее и продвигают.

Сейчас уже практически не остается сомнений в том, что госкрипта будет запущена и по ней начнутся торги, в том числе и к фиату. И весь этот колоссальный госдолг, номинированный в фиате, начнет постоянно обесцениваться к новым цифровым валютам, которые выпустят ведущие государства.

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