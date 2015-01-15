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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:28

Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:38

  change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?

Своим дадут перевернуться через какое-нибудь РЕПО, имхо
Или как-то конвертируют в SDR, что недоступно пересичным

Пересичные останутся с олдскульными облигами, и прочими бумажками - а ылита выйдет в "новые дивные крипто-фантики"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40

  change_pm написав:
  flyman написав:якщо не знаєш що робить з баблом - найми фінансового консультанта.
Моя ж думка досить примітивна: не створювати зайвих проблем і ускладнень.
От не розумію, навіщо тобі нерухомість в США, за океаном, і в UK? В чому фішка?
Деверсифікація якась не зрозуміла.

Не знаю, що робити, якщо продати нерухомість, де наразі без проблем можна косити 10% пасивного доходу?

Діверсіфай вигладав проста - англосаксонські країни, дохід в ВКВ.

якщо 10% у ВКВ, тоді можна
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:49

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?

то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу :shock:

і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць! Афігеть, дайтє мнє два.

Бро, це я надихнувся тобою і підняв рейт на хх% ))))

Ось чекаю, хто заплотить... а то Жорік, Йелен і усі ці діла, бабок морє, а манюпасу щось особливо не перепадає... :(

ти ж писав, що не клює на новий рейт...

та і не знаю, піемам зі змін, може воно заходить ліпше діджіталізація, дефай, блокчейн, смартконтракт ... в мене чим далі, тим виглядає все складніше і крім прокарстинації ніяких почутів не викликає... тільки розуміння, що за 100К гривень буде один рівень а за 100Куе рівнем вище.

Я от навіть не знаю, напоркуа тобі воно то все, якщо є 1куе пасивного доходу і можна ... багато чого можна. Якщо вна неньці можна жити на 125уїв а часом і на 100, то на 1куе ... я б навіть не парився шукати роботу з іншими рейтами, мабуть... а може б і шукав ... все одно 100у.е. та якби вистачає

З.І.
Пишуть он знову твої UK агентства: Rate - 60 euro per hour max. 6 month project
Минулого року теж цікаве кіно було з німцями: 60 це у нас, в ковідному ФРН, а вам незалежаним може 30. Нах-нах, дискримінаторів. Так що шукайте далі панове. Індія велика.

З.З.І.
власне, підняв не на 15..20% куїв, а на 15..20 відсотків (процентів) ..
С - скромність


не встиг написати, ще одне пісьмо щастя
80 - 100.000.000 VNĐ/năm
flyman
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