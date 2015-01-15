Додано: Пон 05 лип, 2021 14:45

mixei написав: Доброго дня,шановному товариству.

Цікавить питання інвестицій в США. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь. Доброго дня,шановному товариству.Цікавить питання інвестицій в США. Здається бачив тут раніше інофрмацію, що хтось інвестував в Остіні, штат Техас. Чи можна дізнатися більше інформації, щодо самого процесу і вимог. Теж можу поділитися щодо подібних речей в Польші, де зараз мешкаю. Заздалегідь вдячний за відповідь.

Сполучені

Так, правда, ні іншій гілці форуму було:- форумчанин пан Понаехал мешкає в місті Остін штат Техас. Давав інфу свого часу. Купував ділянки землі по 1000 доларів за сотку, казав, що вигодно... Є купа оголошень в інеті і саме по нерухомість в Остіні - купа оголошень - ціни - фото - знайдійть - я знаходив.- але треба врахувати, що то "глубинка", хоча туди Ілон Маск і перевів деяке виробництво і сам живе в дачному будинку за 5 000 доларів.- найкращій для життя регіон - штат Каліфорнія на заході - але ціни стартують за звичайні квартири площею в 100 кв.м зараз з 1 600 000 доларів (дані за липень 2021).- діти приятелів переїхали на ПМЖ 4 роки тому в штат Флоріда - місто (видалено) - спочатку купили будинок за 180 000 доларів - через два роки продали за 240 000 та купили новий площею в 2000 кв футів (200 кв. метрів) за 360 000 доларів - в комплексі приватних будинків.Врахуйте, що США - то не просто США, а самештати - як 50 окремих держав - і все дуже дуже різне від оподаткування до цін на нерухомість та середньої зарплатні.ЩЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО:1. ВИСОКІ ПОДАТКИ НА НЕРУХОМІСТЬ.Діти іншого приятеля купили приватний будинок 2 чи 3 роки тому за 750 000 доларів на протилежному березі затоки в Сан Францисько - містечко Окленд - жахливий район із чорними людьми та стрільбою щоночі - щомісяця платять податок в 3 500 доларів.2. За готівку майже ніхто не купує - в кредит на 20 років - потрібно мати "Грінкард" - при подаванні заявки на купівлю ретельно - не менше тижня - перевіряють "кредитний рейтинг".