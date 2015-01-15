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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:28
Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?
І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?
До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:38
change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?
І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?
До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?
Своим дадут перевернуться через какое-нибудь РЕПО, имхо
Или как-то конвертируют в SDR, что недоступно пересичным
Пересичные останутся с олдскульными облигами, и прочими бумажками - а ылита выйдет в "новые дивные крипто-фантики"
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40
change_pm написав: flyman написав:якщо не знаєш що робить з баблом - найми фінансового консультанта.
Моя ж думка досить примітивна: не створювати зайвих проблем і ускладнень.
От не розумію, навіщо тобі нерухомість в США, за океаном, і в UK? В чому фішка? Деверсифікація якась не зрозуміла
.
Не знаю, що робити, якщо продати нерухомість, де наразі без проблем можна косити 10% пасивного доходу?
Діверсіфай вигладав проста - англосаксонські країни, дохід в ВКВ.
якщо 10% у ВКВ, тоді можна
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:49
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...
удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?
утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?
15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?
то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу
і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць!
Афігеть, дайтє мнє два.
Бро, це я надихнувся тобою і підняв рейт на хх% ))))
Ось чекаю, хто заплотить... а то Жорік, Йелен і усі ці діла, бабок морє, а манюпасу щось особливо не перепадає...
ти ж писав, що не клює на новий рейт...
та і не знаю, піемам зі змін, може воно заходить ліпше діджіталізація, дефай, блокчейн, смартконтракт ... в мене чим далі, тим виглядає все складніше і крім прокарстинації ніяких почутів не викликає... тільки розуміння, що за 100К гривень буде один рівень а за 100Куе рівнем вище.
Я от навіть не знаю, напоркуа тобі воно то все, якщо є 1куе пасивного доходу і можна ... багато чого можна. Якщо вна неньці можна жити на 125уїв а часом і на 100, то на 1куе ... я б навіть не парився шукати роботу з іншими рейтами, мабуть... а може б і шукав ... все одно 100у.е. та якби вистачає
З.І.
Пишуть он знову твої UK агентства: Rate - 60 euro per hour max. 6 month project
Минулого року теж цікаве кіно було з німцями: 60 це у нас, в ковідному ФРН, а вам незалежаним може 30. Нах-нах, дискримінаторів. Так що шукайте далі панове. Індія велика.
З.З.І.
власне, підняв не на 15..20% куїв, а на 15..20 відсотків (процентів) ..
С - скромність
не встиг написати, ще одне пісьмо щастя
80 - 100.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội/HCM về Đà Nẵng.
я так думаю, що це докуя в"єтнамських грошей в Ханої/Хошиміні або Данангу,
опа, уже базовий В"єтнамський вивчив.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:55
change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?
І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?
До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?
я зрозумів, чого ти під протекторат королеви прагнеш,
думаєш, що попадеш до щасливчиків?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:15
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?
І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?
До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?
Своим дадут перевернуться через какое-нибудь РЕПО, имхо
Или как-то конвертируют в SDR, что недоступно пересичным
Пересичные останутся с олдскульными облигами, и прочими бумажками - а ылита выйдет в "новые дивные крипто-фантики
"
Панімаїш, що я не пойму - це нафіга іліті хфантики?
Ну, тобто вони і так власники всього, нафіга їм віртуально багатіти у вигляді хфантиків...
зі. може я проста тупий?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:17
flyman написав: change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?
І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?
До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?
я зрозумів, чого ти під протекторат королеви прагнеш
,
думаєш, що попадеш до щасливчиків?
Просто хочу прєклоніть калено перед білою людиною
Імхо, якщо що, то я готуюсь до виживання, готовий йти в портізони...
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